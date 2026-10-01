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UEFA Nations League A
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Lelio Donato

Formazioni Francia-Italia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Francia
Italia

L'Italia cerca punti a Parigi contro la nuova Francia di Zidane che ha già battuto Turchia e Belgio: le ultime sulla partita e dove vederla in diretta tv e streaming.

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Sale l'attesa per la grande sfida di Parigi tra Francia e Italia.

Probabili formazioni Francia - Italia

Allenatore

  • Z. Zidane

Dopo il quarto posto dei recenti Mondiali, i transalpini sono ripartiti e sotto la guida di Zinedine Zidane hanno vinto le prime due partite di Nations League.

Inizio più complicato per Roberto Mancini che ha debuttato con una sconfitta casalinga contro il Belgio sulla panchina azzurra, prima della convincente vittoria in Turchia.o

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-ITALIA

Zidane dovrebbe schierare un centrocampo tutto 'italiano' con Koné, Da Cunha e Rabiot. In attacco non c'è l'infortunato Mbappé, al suo posto spazio per Doué con Olise e Dembele. A guidare la difesa Upamecano davanti a Maignan, l'interista Diouf parte dalla panchina.

Roberto Mancini rilancia Calafiori, confermato Kayode a destra col rientro di Gianluca Mancini al centro della difesa. In mezzo al campo ritorna Barella dopo il turno di riposo in Turchia, ma occhio a Frattesi che potrebbe giocare al posto di uno tra Tonali e Fagioli.

Dubbi in attacco dove Kean, Pio Esposito e Scamacca si giocano una maglia. Possibile occasione da titolare per Daniel Maldini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Koné, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. CTt Zidane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Maldini, Kean, S.Esposito. Ct. Mancini

DOVE VEDERE FRANCIA-ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Francia-Italia, gara valida per la terza giornata di Nations League, si gioca venerdì 2 ottobre con fischio d'inizio alle ore 20.45. La partita, come tutte quelle degli Azzurri, verrà trasmessa in diretta gratuita e in esclusiva dalla Rai su Rai 1. Sarà inoltre possibile vedere Francia-Italia in diretta streaming su RaiPlay tramite i dispositivi portatili.

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