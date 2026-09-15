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Formazioni Fiorentina-Pisa: le ultime sulle formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Coppa Italia
Fiorentina vs Pisa
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Pisa

Sedicesimi di finale di Coppa Italia, Vanoli orientato a cambiare tanto rispetto alla gara di Venezia: chance dal primo minuto per Pedro Gonçalves e Pellegrino, conferma dal primo minuto per Mastantuono.

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Dopo l'esaltante vittoria contro il Venezia, torna in campo la Fiorentina, rinvigorita dal ritorno in panchina di Paolo Vanoli: viola attesi dal Pisa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Tanti cambi per Vanoli rispetto all'esordio contro i lagunari: davanti chance per Pellegrino e Pedro Gonçalves, in mezzo potrebbe esserci Oulai, che ha recuperato dai problemi fisici accusati contro il Torino. Tra i pali turno di riposo per De Gea, gioca Christensen. Conferma per Mastantuono, dopo la super tripletta contro il Venezia.

Anche Bianco sembra orientato a dare spazio a chi ha giocato meno finora, proponendo il suo Pisa con il 4-3-3 ma con diversi interpreti destinati a partire dalla panchina, tra cui Tramoni e Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Joao Mario, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Pedro Gonçalves. All. Vanoli

PISA (4-3-3): Scuffet; Zanon, Caracciolo, Canestrelli, Angori; Correia, Loyola, Vural; Ferrah, Moreo, Rao. All. Bianco

Probabili formazioni Fiorentina - Pisa

Allenatore

  • P. Vanoli

DOVE VEDERE FIORENTINA-PISA IN TV E IN STREAMING

La sfida tra Fiorentina e Pisa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset: il canale scelto è Italia 1, ma sarà possibile assistere al match anche in streaming attraverso Mediaset Infinity.

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