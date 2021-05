Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali: Politano titolare, c'è Castrovilli

La Fiorentina è salva, ma proverà ad ottenere il maggior numero di punti possibile: per gli azzurri obiettivo Champions League.

Penultima gara di campionato perLa squadra toscana ha ottenuto la matematica permanenza in Serie A nell'ultima giornata, mentre i partenopei sono in lotta per tornare in Champions League con una delle ultime tre piazze rimaste dietro l'Inter Campione d'Italia.

Dopo la panchina dell'ultimo turno, Ribery torna titolare in avanti al fianco dell'imprescindibile Vlahovic, deciso a migliorare i suoi dati d'attacco che lo hanno portato ad essere tra i migliori marcatori d'Italia.

Fiorentina con la conferma di Terracciano in porta, anche se Dragowski è stato regolarmente convocato. Difesa composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Sulle fasce agiranno Venuti e Biraghi, mentre gli interni saranno Pulgar, Castrovilli e Jack Bonaventura.

Nel Napoli c'è nuovamente Osimhen come prima punta, oramai divenuto idolo dei tifosi. Mertens partirà dalla panchina. Sulla trequarti Zielinski, con Politano e Insigne ali titolari.

In porta ci sarà Meret nel 4-2-3-1 disegnato da Gattuso, con Bakayoko e Fabian Ruiz in campo e Demme possibile sostituto a partita in corso. Retroguardia a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.