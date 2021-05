Fiorentina-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina ospita il Napoli nel lunch match della 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Napoli

Fiorentina-Napoli Data: 16 maggio 2021

16 maggio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, DAZN 1

DAZN, DAZN 1 Streaming: DAZN

Il Napoli va a caccia di punti fondamentali per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. La Fiorentina, ormai salva, non ha più nulla da dire al campionato. Al Franchi va di scena il lunch match del 37° turno di campionato tra Fiorentina e Napoli.

La squadra di Gattuso è in serie positiva: nelle ultime cinque gare ha vinto quattro volte e pareggiato una sola. Quella di Iachini, invece, ha vinto due volte e pareggiato tre. Il rendimento casalingo della Fiorentina vede 24 punti con 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Il Napoli, invece, lontano dal San Paolo, ha vinto 11 gare, di cui le ultime 3 consecutive con 1 pareggio e 6 sconfifte: 34 punti totali per i partenopei.

All'andata è finita 6-0 per il Napoli, mentre al Franchi, nella stagione 2019-20, è finita 3-4 per l Napoli. Gol e spettacolo, dunque, sono attesi anche questa volta. I precedenti totali in Serie A sono 164: 58 vittorie per il Napoli, 49 pareggi e 57 sconfitte.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Napoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-NAPOLI

Fiorentina-Napoli è in programma domenica 16 maggio nel palcoscenico dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 12.30

DOVE VEDERE FIORENTINA-NAPOLI IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming la sfida tra Fiorentina e Napoli. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vederla in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

Grazie a DAZN gli utenti potranno guardare in diretta streaming Fiorentina-Napoli anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Come di consueto, con Goal, avrete l'opportunità di seguire Fiorentina-Napoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi prima del match, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, mentre successivamente sarete aggiornati in tempo reale sull'andamento del match.

La Fiorentina scenderà in campo con il 3-5-2 con Terracciano in porta (Dragowski ha un problema muscolare), mentre Caceres, Pezzella e Milenkovic dovrebbero comporre il terzetto di difesa. A centrocampo, Amrabat e Castrovilli si contendono una maglia, poi Venuti e Biraghi sulle fasce con Pulgar e Bonaventura in mezzo, mentre in attacco si rivedrà Ribery al fianco di Vlahovic.

Il Napoli in campo col classico 4-2-3-1 con Meret tra i pali, Di Lorenzo e Hysaj esterni, Manolas e Rrahamani in mezzo. Fabian Ruiz e Demme in mezzo, Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.