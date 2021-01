Formazioni Fiorentina-Cagliari: Nainggolan nella linea di mediana

Senza Castrovilli, Prandelli ridisegna la squadra partendo da un 3-4-2-1: chance per Callejon e Bonaventura. Il Ninja arretra, Simeone unica punta.

e , due deluse dell'inizio di campionato, a confronto al Franchi. Pomeriggio tra ambizioni d'Europa e obiettivi più concreti come la salvezza, nonostante in campo non manchino né talento né nomi di primissimo piano.

Cesare Prandelli dovrà fare a meno di Ribéry, che è stato convocato ma non va nemmeno in panchina. Fuori anche Castrovilli per squalifica. Sarà quindi 3-4-2-1, con Callejon e Bonaventura a supporto dell'intoccabile Dusan Vlahovic .

A centrocampo Pulgar affianca Amrabat, con Biraghi a sinistra e Caceres a destra. In difesa si rivede Milenkovic con Pezzella e Igor. Tra i pali ovviamente Dragowski.

Altre squadre

Il Cagliari risponde con un 4-3-2-1, con Nainggolan che torna in mediana affiancando Marin e Oliva. L'ex Simeone sarà il riferimento offensivo centrale.

Squalificato Nandez, Spazio a Joao Pedro tra le linee con Sottil: Pisacane farà il terzino destro, con Lykogiannis dall'altra parte e Walukiewicz a fianco di Godin. Cragno tra i pali.

FORMAZIONI DI FIORENTINA-CAGLIARI

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, G. Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Bonaventura; Vlahovic.