Fiorentina e Atalanta in campo per il quarto posto e la zona europea dopo i k.o di Inter e Juventus: Koopmeiners titolare.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-ATALANTA

FIORENTINA (4-2-3-1):Terracciano; Dodò, Quarta, Milenkovic, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Ederson; Zapata, Hojlund.

Si chiude il 30esimo turno di Serie A. Match essenziale in chiave Champions dopo le sconfitte di Inter e Juventus e il pari del Milan. Fiorentina e Atalanta non possono sbagliare: davanti una grande occasione per avvicinare il quarto posto, soprattutto per la formazione bergamasca attualmente più vicina.

L’Atalanta ha vinto in cinque delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina (1 pareggio, due sconfitte), dopo che nelle precedenti 13 partite nel massimo campionato non era mai riuscita a battere la formazione toscana (4 pareggi, nove sconfitte).

La Fiorentina ha vinto nell’ultimo match casalingo di Serie A contro l’Atalanta, ma non ottiene due successi di fila contro i bergamaschi al Franchi dal 2015 (da allora in sei sfide due vittorie ciascuna e due pareggi).

Fiorentina con Ikoné, Barak e Gonzalez a supporto di Cabral, preferito a Jovic nel ruolo di punta di riferimento centrale. Non ci sarà invece Amrabat. Terzic terzino sinistro, a centrocampo Castrovilli e Mandragora.

Nell'Atalanta, Zapata in attacco con Hojlund. La sorpresa però è in porta: fuori Musso, gioca Sportiello. Koopmeiners, recuperato, subito titolare accanto a De Roon.