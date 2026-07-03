Formazioni Australia-Egitto: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Eguagliare il miglior risultato di sempre ai Mondiali per sognare in grande: Australia ed Egitto sono accomunate dalla voglia di riscrivere la storia calcistica del proprio paese. Gli ottavi di finale rappresentano per entrambe il miglior risultato mai raggiunto: i Socceroos ci sono arrivati anche in Qatar 4 anni fa, per gli egiziani bisogna risalire addirittura al 1934.

Popovic dovrebbe puntare sul talento del Sassuolo Cristian Volpato dal primo minuto nel suo 5-4-1 che prevede Irankunda come unica punta: titolare anche il difensore del Parma Circati.

Nell'Egitto ovviamente tutte le speranze sono riposte sulle spalle e nei piedi di Momo Salah, chiamato a supportare il centravanti che sarà come sempre Marmoush.

DOVE VEDERE AUSTRALIA-EGITTO IN TV E IN STREAMING

Contrariamente a quanto previsto inizialmente, Australia-Egitto non sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, che ha optato per Argentina-Capo Verde: la gara sarà dunque visibile solo su DAZN.