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Formazioni Australia-Egitto: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Australia vs Egitto
Australia
Egitto

Australia e Egitto cercano il pass per gli ottavi, per eguagliare il loro miglior risultato ai Mondiali: Popovic dovrebbe dare spazio dal primo minuto al talento del Sassuolo Cristian Volpato, per i Faraoni l'attrazione è ovviamente Salah.

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Probabili formazioni Australia - Egitto

5-4-1
Australia crest
Australia
AUS
Formazione
Egitto crest
Egitto
EGI
4-2-3-1
18P. Beach25L. Herrington5J. Bos19H. Souttar16A. Behich3A. Circati20C. Volpato22J. Irvine13A. O'Neill8C. Metcalfe17N. Irankunda23M. Shobeir15K. Hafez2Y. Ibrahim3M. Hany14H. Fathi10M. Salah11M. Ziko19M. Ateya8E. Ashour21M. Saber22O. Marmoush
Egitto crest
Egitto
EGI
5-4-1
Australia

Formazione titolare

Egitto

Allenatore

  • T. Popovic
  • H. Hassan

Infortuni e squalifiche

Eguagliare il miglior risultato di sempre ai Mondiali per sognare in grande: Australia ed Egitto sono accomunate dalla voglia di riscrivere la storia calcistica del proprio paese. Gli ottavi di finale rappresentano per entrambe il miglior risultato mai raggiunto: i Socceroos ci sono arrivati anche in Qatar 4 anni fa, per gli egiziani bisogna risalire addirittura al 1934.

Popovic dovrebbe puntare sul talento del Sassuolo Cristian Volpato dal primo minuto nel suo 5-4-1 che prevede Irankunda come unica punta: titolare anche il difensore del Parma Circati.

Nell'Egitto ovviamente tutte le speranze sono riposte sulle spalle e nei piedi di Momo Salah, chiamato a supportare il centravanti che sarà come sempre Marmoush.

DOVE VEDERE AUSTRALIA-EGITTO IN TV E IN STREAMING

Coppa del Mondo
Australia crest
Australia
AUS
Egitto crest
Egitto
EGI

Contrariamente a quanto previsto inizialmente, Australia-Egitto non sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, che ha optato per Argentina-Capo Verde: la gara sarà dunque visibile solo su DAZN.

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