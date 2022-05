Fiorentina-Roma, le pagelle: Gonzalez sale in cattedra, disastro Ibanez

Bonaventura domina in mezzo al campo, Cabral non brilla. Nella Roma, in difesa si salva solo Smalling, mentre in avanti Abraham è solo.

LE PAGELLE DI FIORENTINA-ROMA FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6,5; Venuti 5,5, Milenkovic 6,5, Igor 6,5, Biraghi 6,5 (91' Terzic sv); Bonaventura 7 (76' Maleh 6), Amrabat 6,5, Duncan 6; Gonzalez 7,5 (91' Callejon sv), Cabral 5 (76' Piatek sv), Ikoné 6. All. Italiano ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 6, Ibanez 5; Karsdorp 5 (90' Spinazzola sv), Sergio Oliveira 5 (46' Zaniolo), Cristante 6, Veretout 5,5, Zalewski 5 (66' El Shaarawy 6); Pellegrini 5,5 (75' Carles Perez sv); Abraham 6 (90' Shomurodov sv). All. Mourinho