Fiorentina-Galatasaray: dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina sfida il Galatasaray nell'ultima amichevole pre-sfide ufficiali: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

A due settimana dell'avvio della prossima , anche per la si conclude il ciclo di amichevoli pre-stagionali. I viola sfidano in un match importante il , ultima squadra prima dell'esordio in campionato contro il .

Prima del Napoli la Fiorentina dovrà comunque affrontare anche la Coppa , ma l'avversario si conoscerà solamente nelle prossime ore: i viola giocheranno in casa in gara unica il prossimo 18 agosto, per poi concentrarsi sulla prima di Serie A.

Nelle ultime settimane la Fiorentina ha rimediato sia vittorie, contro Chivas e , sia sconfitte contro squadre con un tasso tecnico superiore: i viola hanno infatti rimediato k.o contro e in quest'estate 2019.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Fiorentina-Galatasaray: dalle ultime notizie sulle formazioni a come vedere la partita in diretta tv e streaming .

FIORENTINA-GALATASARAY: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Fiorentina-Galatasaray DATA Domenica 11 agosto 2019, ore 21.00 DOVE Stadio Franchi, Firenze TV - STREAMING -

ORARIO FIORENTINA-GALATASARAY

La sfida tra Fiorentina e Galatasaray, ultimo match amichevole prima di e Serie A, si svolgerà domenica 11 agosto 2019 alle ore 21. Appuntamento allo Stadio Franchi di Firenze.

Fino ad ora non è stata annunciata una copertura televisiva per Fiorentina-Galatasaray.

I diritti per la gara tra Fiorentina e Galatasaray sono stati venduti solo all'estero e dunque non sarà possibile seguire in il match dei ragazzi di Montella contro l'ex Terim.

Montella potrebbe proporre il nuovo arrivato Boateng come falso nove al fianco del giovane Sottil e Chiesa, mentre a centrocampo ci sarà Badelj. In difesa spazio per Lirola, che comincerà a confrontarsi con il mondo viola. In campo anche l'altro nuovo volto Zurkowski.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Zurkowski; Chiesa, Boateng, Sottil

GALATASARAY (4-3-3): Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Belhanda, Donk, Seri; Feghouli, Diagne, Babel