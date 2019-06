Fiorentina, Della Valle gela la Juventus: "Chiesa resterà almeno un altro anno"

L'era Della Valle si è chiusa ufficialmente ieri con la cessione all'italo-americano Rocco Commisso ma l'ormai ex patron Diego, in una lunga intervista esclusiva concessa a 'Il Corriere dello Sport', rassicura i tifosi della sul futuro.

A partire dalla ventilata cessione di Federico Chiesa che sembra vicino alla .

Della Valle infatti spiega come quella di Commisso non fosse l'unica offerta sul tavolo.

A rattristare Della Valle è stata in particolare la traumatica rottura con Pioli.

" Le sue dimissioni ci hanno sorpreso. è stato un comportamento inspiegabile. Stefano è una bravissima persona e un ottimo tecnico, per noi era l’ideale, se non se ne fosse andato l’avremmo tenuto, Andrea ed io eravamo d’accordo su questo punto. Mancavano meno di due mesi alla fine del campionato, c’era tutto il tempo per prolungare il contratto. Stefano proprio non l’ho capito, si sarà spaventato".

L'ex patron quindi sottolinea gli investimenti di questi anni nella Fiorentina.

"Abbiamo messo quasi 300 milioni nella Fiorentina, per la precisione 285. Bilanci corretti, numeri chiari e documentati, non siamo mai ricorsi ad artifici quali plusvalenze gonfiate e altro. Abbiamo messo Commisso nella condizione di fare meglio di noi. Presto capirete in che modo l’abbiamo fatto. Non scarichiamo la Fiorentina ad altri, io non amo vendere: ad Andrea è entrata nel sangue, ma anch’io sono un tifoso che non si perde una partita".