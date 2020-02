Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Cutrone titolare

Nella Fiorentina c'è regolarmente Chiesa in attacco, a centrocampo spazio per Benassi. Atalanta con Zapata e Ilicic supportati da Gomez.

Le formazioni ufficiali di - :

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata

Dopo la gara di Coppa , Fiorentina e Atalanta si affrontano in campionato. Un match fondamentale per i padroni di casa, decisi a risalire in classifica, ma essenziale anche per gli ospiti in chiave Champions, sopratutto in virtù del rallentamento della .

Iachini sceglie Cutrone al fianco di Chiesa, mentre Pulgar, Castrovilli e Benassi saranno gli interni di centrocampo. Sulle fasce partono titolari Dalbert e Lirola, con Milenkovic, capitan Pezzella e il nuovo arrivato Igor a difendere la porta di Dragowski.

Gasperini risponde con il 3-4-1-2, in cui Papu Gomez supporterà Ilicic e Zapata. C'è Castagne e non Hateboer sulla fascia, a completare un reparto che vede titolari anche Pasalic, Freuler e Gosens. In porta c'è Gollini, con Toloi, Palomino e Djimsiti a comporre la retroguardia.