Fino a quando è sospeso il campionato di Serie A?

Il decreto firmato dal Premier Conte in data 9 marzo sarà in vigore dal 10 marzo al 3 aprile: per ora la Serie A rimarrà ferma per tre settimane.

La , la Serie B, la Serie C e tutti i tornei calcistici nazionali vanno in pausa. Non solo il calcio, ovviamente, ma anche il resto dello sport italiano è sospeso per le prossime settimane a causa dell'emrgenza coronavirus. Fanno eccezione gli eventi sportivi organizzati da enti internazionali come la UEFA: Champions ed , ad esempio, si giocheranno regolarmente a porte chiuse. Ma per quanto andrà avanti?

QUANTO DURA LA SOSPENSIONE DELLA SERIE A?

Il decreto firmato dal Premier Conte il 9 marzo è in vigore dal 10 marzo durerà fino al 3 aprile. In parole povere, non si giocherà nei weekend 13-15 marzo e 22-24 marzo, mentre nell'ultima settimana di marzo non sarebbero state comunque previste Serie A e Serie B in virtù della pausa per le Nazionali. Non c'è ovviamente nessuna ufficialità riguardo un ritorno delle partite a partire dal 4 aprile: match e date sovrapposti, che verranno analizzati nelle prossime settimane.

QUANDO RIPRENDE IL CAMPIONATO DI SERIE A?

Se l'emergenza coronavirus dovesse diminuire nelle prossime tre settimane, il governo e il calcio italiano decideranno su un possibile ritorno delle attività nella penisola e nelle isole da aprile, a porte chiuse o con tifosi. In teoria il decreto dura fino al 3 aprile, con il 4 e 5 del mese destinati ad un turno di Serie A.

Tutto in sospeso però, ed impossibile da prevedere: l'unica cosa certa è che a marzo si potranno vedere le squadre italiane in campo in solamente in Champions ed Europa League. Oltre a (contro il ), (contro il ) e (contro il ) squadre di A e B ferme.

DECRETO SULLA SOSPENSIONE DEL CALCIO IN ITALIA

"Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali. Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi, esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di un metro. Le disposizioni del seguente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 20 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020".