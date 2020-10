Finale Champions League 2020-2021: data e dove si giocherà

Dopo le Final Eight dell'anno scorso, la Champions League 2020-2021 torna nel classico formato: si corre verso la finale.

Tutti alla caccia del campione in carica. La 2020-2021 riparte con la fase a gironi a fine ottobre, fino alla finale di maggio, in un formato necessariamente compresso, come d'altro canto tutti i calendari della stagione sportiva.

Lo scorso anno sono arrivate all'ultimo atto il Bayern e il , nel silenzio del Da Luz di Lisbona: alla fine un goal di Coman ha deciso la finale e regalato al la sesta Champions League della propria storia.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: DATA E ORARIO

L'appuntamento per l'ultimo atto della Champions League 2020-2021, la finale, è fissato per sabato 29 maggio 2021. L'orario, salvo modifiche, sarà quello delle 21.00, come da abitudine per tutte le gare della fase a eliminazione diretta di Champions League.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: DOVE SI GIOCHERÀ

La sede della finale di Champions League 2020-2021 sarà Istanbul, per la precisione lo stadio Atatürk. L'impianto, situato nella parte europea della città, doveva ospitare anche la finale della scorsa edizione, prima che l'UEFA decidesse di spostare le Final Eight in . Ha ospitato anche la finale di Champions League del 2005 tra e .