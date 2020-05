Il calcio è ripartito, i dubbi di Falcao: "Perché non si può esultare insieme?"

Chi sentiva il bisogno di tornare a seguire una partita di calcio è stato accontentato. La ripartenza della , ha portato a rivivere quelle sensazioni che negli ultimi due mesi erano state forzatamente messe in un cassetto, ma ha anche fatto capire che dovremo abituarci ad un qualcosa di diverso da ciò che conoscevamo.

Sui vari campi del campionato tedesco si sono viste novità come giocatori distanziati e con le mascherine in panchina, spalti ovviamente vuoti, meno raccattapalle ed esultanze decisamente composte. Dopo i goal segnati, i giocatori hanno evitato di abbracciarsi, seguendo quindi quelle che sono state le regole imposte dal coronavirus, limitandosi al massimo a dei semplici tocchi gomito a gomito.

Una cosa questa che non è piaciuta a chi di goal se ne intende parecchio come Radamel Falcao . L’attaccante del , ha pubblicato un Tweet con il quale si è lamentato delle nuove esultanze.

Anche un altro grande del calcio mondiale, Cesc Fabregas , attraverso Twitter ha espresso alcune perplessità.

I feel like I’m watching a training session. U can hear all players and coaches shouting. Now we will value the power of the fans even more. Captains choosing pitch sides with 3 meters distance when straight away they have to fight for every ball against each other face to face..