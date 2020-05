Distanza tra i panchinari, mascherina ai sostituiti: la Bundesliga mostra il nuovo calcio

E' ripartito il calcio, senza tifosi e con tante novità per poter continuare la stagione in sicurezza: dai pochi raccattapalle ai molteplici bus.

La è il primo grande campionato mondiale a tornare in campo. Un campionato tedesco diverso, ovviamente, senza tifosi e con tante regole nuove per poter portare avanti la stagione. In attesa di , , , e simili, le grandi novità a , Francoforte e dintorni.

In campo ovviamente niente mascherine o distanziamento sociale, ma fuori dal terreno di gioco questo è essenziale. Per questo motivo i panchinari devono stare almeno ad un metro e mezzo di distanza, con la mascherina: vista la mancanza di spazio in panchina, questi si sono posizionati in tribuna, in attesa del riscaldamento o dell'ingresso in campo.

Al momento della sostituzione, il giocatore appena uscito indossa subito la mascherina. A proposito di cambi, la grande novità è la possibilità di farne più di tre, fino ad un massimo di cinque: in Bundesliga le prime ad usufruirne sono state Paderborn e Schalke 04.

Altre squadre

Le direttive nazionali hanno portato non solo alla mancanza di tifosi, ma anche alla riduzione massima delle persone presenti allo stadio. Solo quattro i raccattapalle, uno per lato, così da evitare assembramenti. Quasi nessuno, dunque, attorno al rettangolo di gioco.

Arrivederci alle esultanze di gruppo uno sopra l'altro, per ovvi motivi: festeggiamenti sobri tra tanti sorrisi, tocchi col gomito per congratularsi con un compagno e qualche eccezione dovuta alla foga dopo la gioia dei primi goal in seguito al ritorno in campo.

In Bundesliga, sin dalla prima rete ufficiale di Haaland, fino a quelle segnate da e , esultanze decisamente composte, a distanza. Con le congratulazioni fatte gomito a gomito senza così violare le regole imposte dalla federazione e dal governo.

L'articolo prosegue qui sotto

Il distanziamento sociale vale anche nei mezzi privati, ragion per cui ogni squadra arrivata allo stadio ha utilizzato diversi autobus. Dall'iconico bus da cui escono tutti i giocatori, ai tre-quattro con i calciatori separati così da evitare assembramenti durante il tragitto e all'arrivo nell'impianto di gioco.

Per quanto riguarda infine le interviste, il giocatore mvp della gara rimane a margine del rettangolo di gioco, mentre i giornalisti, così come i microfonisti, a distanza di sicurezza sugli spalti. Certo, con ovvie differenze a seconda dello stadio in questione.

Una serie di novità che saranno la normalità nel corso delle prossime settimane.