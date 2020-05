Evra si confessa: "Vivevo per le strade e chiedevo l'elemosina"

Un'infanzia difficile per le strade di Parigi, prima di diventare calciatore e arrivare a vincere la . Patrice Evra ha raccontato i dettagli dei suoi difficili primi anni di vita.

Al Podcast ufficiale del , l'ex terzino tra le altre di di Manchester United e ha rivelato di aver anche chiesto l'elemosina per strada per poter mangiare e permettere alla sua famiglia di sopravvivere.

“Ho avuto un’infanzia difficile, avevo molti fratelli e sorelle, non era facile vivere per le strade. Mio fratello Dominique lavorava da McDonald’s, andavo là così dividevamo il cibo. Non ho paura di dire che ho chiesto l’elemosina. Mi mettevo davanti ai negozi e chiedevo una moneta a chi passava”.

Un passato difficile che però Evra non vuole cancellare, perché è grazie anche a quello che è riuscito a raggiungere tutti i traguardi che ha tagliato in carriera.

“Ero sempre felice, non cambierei nulla. Mi ha reso l’uomo che sono. Per le strade ho imparato a essere forte. Non sono una vittima, non voglio che la gente mi ami perché dico queste cose. Voglio motivare i bambini a non mollare”.