Everton-Crystal Palace, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Everton-Crystal Palace: dettagli della partita

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton e Crystal Palace scenderanno in campo il 22 agosto 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

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Panoramica della partita e posta in palio nel weekend d'apertura

L'Everton apre la sua campagna di Premier League 2026/27 ospitando il Crystal Palace all'Hill Dickinson Stadium nella 1ª giornata. Con entrambi i club intenzionati a lanciare un segnale fin dal debutto, questo confronto metterà alla prova la preparazione tattica di ciascuna squadra dopo un'intensa estate di lavoro precampionato. Assicurarsi subito slancio nel Merseyside sarà vitale per dare il tono alla lunga stagione nazionale che li attende.

I Toffees costruiscono slancio attraverso i test precampionato

L'Everton si presenta a questa stagione dopo un fitto programma estivo pensato per costruire la condizione partita di tutta la rosa. Dopo aver iniziato il proprio tour di preparazione a luglio con un netto 4-0 contro il Dundee FC e pareggi contro il Bolton Wanderers, l'Everton ha cambiato passo ad agosto. A una significativa vittoria esterna per 2-1 contro l'Hamburger SV ha fatto seguito un impressionante successo per 3-1 sul Newcastle United il 12 agosto. L'Everton ha chiuso la preparazione precampionato il 15 agosto con un combattuto pareggio per 1-1 contro la squadra di Ligue 1 del LOSC Lille, partita in cui l'attaccante Iliman Ndiaye è andato a segno su calcio di rigore.

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Il nuovo capitolo delle Eagles sotto Pierre Sage

Il Crystal Palace arriva nel Merseyside segnando il debutto ufficiale del tecnico francese Pierre Sage, che si è unito alle Eagles a giugno dopo una stagione chiusa con un trofeo all'RC Lens. Conosciuto per la sua flessibilità tattica e per il possesso palla controllato, Sage ha trascorso l'estate a inculcare il proprio sistema nel corso di un attivo programma precampionato. Il Crystal Palace ha aperto la propria serie di amichevoli contro Swindon Town e i rivali locali del Bromley, prima di prendere parte alla Como Cup contro l'RC Lens e chiudere la preparazione in Germania contro lo SC Freiburg il 15 agosto.

Precedenti e statistiche chiave

Le sfide recenti tra Everton e Crystal Palace si sono rivelate battaglie molto equilibrate. Nel loro più recente incontro di Premier League, il 10 maggio 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 al Selhurst Park, con reti di James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr e Jean-Philippe Mateta. Nei loro ultimi 20 confronti, le sfide tra queste due squadre hanno costantemente offerto duelli tattici serrati, con margini di un solo gol o pareggi a decidere la maggior parte delle loro partite di cartello.

Notizie sulle squadre e rose

David Moyes deve fare a meno di James Garner e Tim Iroegbunam per infortunio mentre l'Everton si prepara alla gara d'esordio. Al momento non risultano squalifiche per la squadra di casa e un probabile undici iniziale non è stato ancora confermato. Aggiornamenti sulla rosa verranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Pierre Sage segnala infermeria vuota per il Crystal Palace, senza infortuni né squalifiche nel gruppo ospite. Il Crystal Palace ha opzioni in tutta la rosa dopo il mercato estivo, anche se a questo punto non è stata ancora resa nota una formazione confermata.

Forma

L'Everton arriva a questa partita dopo aver disputato cinque amichevoli precampionato, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'uscita più recente si è chiusa con un 1-1 contro il Lille, mentre il 3-1 sul Newcastle United nelle prime fasi del precampionato è stato tra i risultati più incoraggianti. Sono arrivati anche il 3-1 subito contro il VfB Stuttgart e lo 0-1 contro lo Stoke City, con cinque gol segnati e sei incassati nelle cinque partite.

Il rendimento del Crystal Palace nel precampionato è stato altalenante. La squadra di Sage ha vinto due volte e perso due delle ultime cinque uscite, con i dati che mostrano un risultato contro il Famalicao registrato come vittoria nonostante lo 0-0 finale. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro il Freiburg, anche se il successo per 1-2 sul Fulham nelle prime fasi del precampionato aveva dato segnali più positivi. Il Crystal Palace ha segnato sei gol e ne ha subiti sette nelle cinque partite.

Precedenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale a maggio 2026, quando Crystal Palace ed Everton hanno pareggiato 2-2 al Selhurst Park in Premier League. Negli ultimi cinque confronti di Premier League, l'Everton ha vinto tre volte, con una vittoria del Palace e un pareggio. L'Everton ha segnato nove gol in queste cinque partite, mentre il Palace ne ha realizzati sette.