Europa League, il calendario delle italiane: quando giocano Inter e Roma

La UEFA Ha ufficializzato gli orari delle partite di Europa League che si giocheranno il 20 e il 27 febbraio: coinvolte anche Inter e Roma.

Dopo l'eliminazione del ai preliminari, anche la ha abbandonato l' ai gironi. Avanti va soltanto la , raggiunta dall' che ha chiuso il girone al terzo posto.

L'urna dei sedicesimi ha messo di fronte la Roma ai belgi del Gent, mentre l'Inter volerà in Bulgaria per giocare contro il . Le date erano già note, così come la questione casa-trasferta tra andata e ritorno. Ora sono ufficiali anche gli orari.

IL CALENDARIO DELLE ITALIANE IN EUROPA LEAGUE

20/02 Ludogorets-Inter, ore 18.55

20/02 Roma-Gent, ore 21.00

27/02 Gent-Roma, ore 18.55

27/02 Inter-Ludogorets, ore 21.00

L'Inter giocherà la gara d'andata in Bulgaria alle ore 18.55, mentre il ritorno a San Siro sarà alle 21.00. All'inverso la Roma, che gioca l'andata in casa alle 21.00 e il ritorno in trasferta alle 18.55.