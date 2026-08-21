LaLiga - Game Week 2 23 ago 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche-Barcellona inizierà il 23 agosto 2026 alle 15:30 EST e alle 20:30 GMT.

I campioni del Barcellona iniziano la difesa del titolo contro l'Elche

Le speranze di salvezza dei padroni di casa dipendono dal rendimento interno

L'Elche ha chiuso la scorsa stagione al 15° posto con 43 punti, facendo abbastanza per salvarsi per un solo punto, e probabilmente in questa stagione avrà vita dura. Il rendimento al Martinez Valero potrebbe essere determinante, dato che ha raccolto ben 35 punti, l'81% del totale, nel proprio stadio, risultando la sesta migliore squadra casalinga della Liga 2025-26. Los Franjiverdes hanno aperto la loro stagione con un combattuto pareggio per 1-1 contro il Deportivo La Coruña dopo aver incassato il gol iniziale. L'Elche è andato a segno in entrambi gli incroci con il Barcellona della scorsa stagione dopo non aver segnato in nove degli 11 precedenti, quindi avrà fiducia di poter mettere in difficoltà un'avversaria di grande prestigio nella prima sfida casalinga della stagione.

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I giganti catalani sono favoriti per conservare il titolo

Il Barcellona ha vinto il titolo la scorsa stagione con 94 punti, segnando un notevole bottino di 95 gol in una campagna dominante. Parte nettamente favorito per confermarsi campione.

Cosa ha fatto il Barcellona sul mercato?

Il vincitore del Golden Ball del Mondiale con la Spagna, Rodri, è il colpo di cartello, arrivato dal Manchester City in un'operazione dal valore iniziale di 60 milioni di euro. In attacco, Anthony Gordon (70 milioni di euro), Karim Adeyemi (22 milioni di euro) e Jesse Bisiwu (8,5 milioni di euro) sono arrivati tutti per rimpiazzare Robert Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford, che hanno lasciato il club.

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Notizie sulle squadre

Adam Boayar, Grady Diangana e Yago Santiago stanno tutti recuperando da problemi fisici di lieve entità per i padroni di casa. Nel frattempo, il metronomo del centrocampo del Barcellona Frenkie de Jong resta fuori per un infortunio al ginocchio. Anche Roony Bardghji sarà assente a lungo termine. Il colpo di cartello a centrocampo Rodri è in forte dubbio dopo le sue imprese al Mondiale.

Probabili formazioni

Elche (352): Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera; Houary, Nino.

Barcellona (4231): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde; Bernal, Espart; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.

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Notizie sulle squadre e rose

L'Elche si presenta a questa sfida senza quattro giocatori. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio e Adam Boayar sono tutti indicati come infortunati, lasciando Anselmi con un numero ridotto di scelte. Non risultano squalifiche e nessuna probabile formazione è stata confermata prima del calcio d'inizio.

Anche il Barcellona deve fare i conti con alcuni problemi di infortuni. Frenkie de Jong e Roony Bardghji sono entrambi indisponibili, anche se Flick non ha squalifiche da gestire. Il club non ha diffuso un undici titolare confermato e sono attesi aggiornamenti più a ridosso della partita.

Forma

L'Elche non ha vinto nelle ultime cinque partite, facendo registrare una vittoria, quattro pareggi e nessuna sconfitta in questo parziale. L'unico successo è arrivato contro i Kaizer Chiefs in un'amichevole precampionato, mentre nella gara d'esordio in Liga del 17 agosto ha pareggiato 1-1 con il Deportivo de A Coruña. Nelle cinque partite, l'Elche ha segnato sei gol e ne ha subiti sei. La striscia comprende pareggi consecutivi in amichevole contro Cordoba e Al-Ain.

Le ultime cinque partite del Barcellona hanno prodotto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'uscita più recente è stata il successo per 2-1 in amichevole contro l'Al Ahly SC il 19 agosto, dopo la vittoria per 2-5 contro il Basilea il 16 agosto. Ha perso contro l'Udinese ed è stato fermato dal Birmingham City, ma ha anche battuto 1-0 il Nottingham Forest. Nelle cinque gare, il Barcellona ha segnato dieci gol e ne ha concessi nove.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste squadre si è chiuso sull'1-3 per il Barcellona all'Estadio Martinez Valero il 31 gennaio 2026, in una partita di Liga. Nella sfida d'andata di quella stagione, il Barcellona ha vinto 3-1 in casa il 2 novembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Barcellona ha vinto tutte e cinque le partite, segnando tredici gol e subendone due.