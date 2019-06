L'Egitto esclude Warda dalla Coppa d'Africa: è accusato di molestie

Coppa d’Africa finita per Amr Warda. Il centrocampista, al centro di uno scandalo sessuale, è stato escluso dalla rosa dell’Egitto.

La Federazione calcistica egiziana ha deciso di escludere Amr Warda dalla rosa della squadra che sta attualmente affrontando la Coppa d’Africa.

Dietro la scelta così drastica c’è lo scandalo che sta coinvolgendo il giocatore e che negli ultimi giorni sta facendo moltissimo parlare in . Una modella, ha mosso contro di lui delle accuse per molestie e per dimostrare la veridicità delle cose da lei dette ha pubblicato degli screenshot e dei video delle conversazioni avute con il centrocampista tra mite WhatsApp.

Ulteriori screenshot questa volta di messaggi inviatigli privatamente tramite Instagram dimostrano come Amr Warda, pare insieme ad altri due giocatori, abbia cercato di ‘agganciare’ la modella.

A due giorni dall’inizio della vicenda, un’altra ragazza ha condiviso delle conversazioni avute con il giocatore tramite WhatsApp, all’interno delle quali prima le chiedeva di videochiamarlo e poi le ha inviato alcune foto ed un video nel quale lui appare completamente nudo.

Il linguaggio usato da Amr Warda è parso quanto mai eloquente e le sue risposte sono parse spesso aggressive. Secondo quanto riportato in Egitto, la sensazione è quella che molte altre donne possano essere state contattate.

Da qui la decisione della Federazione di sospendere il giocatore di proprietà del che negli ultimi mesi ha vesti la maglia dell’Atromitos in prestito.