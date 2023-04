Ederson provocatorio: prende in giro i tifosi dell'Arsenal durante il big match

Il portiere del Manchester City si è rivolto allo spicchio di tifosi dell'Arsenal, imitando il gesto del pianto: con questa vittoria vedono il titolo.

La partita tra Manchester City e Arsenal ha certificato la rimonta degli uomini di Pep Guardiola, che ora, con due partite in meno, si trova solo due punti sotto ai Gunners.

Una rimonta che ormai vede il City favorito per la vittoria finale.

Il big match di ieri, vinto dai Citizens per 4-1, ha visto però un siparietto curioso.

Durante la partita, mentre difendeva la porta sotto lo spicchio di stadio riempito dai tifosi dell'Arsenal, Ederson si è rivolto a questi ultimi, deridendoli.

In quel momento in effetti, il Manchester City stava vincendo, distruggendo i sogni di gloria della squadra di North London, che per tutta la stagione ha primeggiato in Premier League e che ora sembra aver abdicato allo strapotere di Haaland e compagni.

Il gesto è inequivocabile: Ederson ha mimato un pianto, con tanto di mani a simulare gli occhi strizzati, come a dire "a noi il titolo, a voi non resta che piangere".

Insomma, il portiere brasiliano si dimostra ancora una volta tanto estroso in campo, quanto fuori. Anche se qui, effettivamente, era ancora dentro il terreno di gioco.