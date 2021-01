Dzeko emblema di una Roma spenta: nel derby un tiro in porta all'85'

Prova estremamente deludente di Dzeko nel derby. Fonseca gli ha urlato di ‘farsi sentire’, ma la richiesta è caduta nel vuoto.

Serviva una vittoria alla per ottenere quei tre punti che le avrebbero permesso di confermarsi nella scia delle primissime della classe e per assicurarsi la permanenza al terzo posto nella classifica del campionato ed invece, nel derby contro la Lazio è arrivato il più clamoroso dei crolli.

Quella che si è giocata venerdì sera all’Olimpico è stata una stracittadina senza storia. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno dominato in lungo e largo per tutte le fasi della contesa, la punto che il 3-0 finale forse non rappresenta alla perfezione il divario tecnico ed agonistico che si è visto in campo.

In una partita nella quale sono stati in pochi i giocatori giallorossi a salvarsi (alcune prestazioni sono state addirittura disastrose) a spiccare è stata soprattutto la prova offerta da Edin Dzeko. Sceso in campo con la fascia da capitano al braccio e con il compito non solo di segnare, ma anche di essere il leader tecnico di una squadra chiamata a superare un esame importante, l’attaccante bosniaco è parso fin dai primissimi minuti non in serata, tanto da risultare praticamente impalpabile.

Al suo attivo risultano un’occasione mancata sullo 0-0, un paio di sponde e di fatto nulla di più. Ha rimbalzato contro il muro Acerbi senza impensierirlo mai realmente e alla fine c’è un dato che racconta meglio di qualunque altro il suo derby: ha effettuato un unico tiro in porta e all’85’, quando cioè la situazione era ormai giù ampiamente compromessa.

A confermare come la sua sia stata una prestazione deludente tanto dal punto di vista tecnico, quanto da quello caratteriale, quanto accaduto nel corso del primo tempo: in un’Olimpico tristemente vuoto, si è avvertita indistintamente la voce di Paulo Fonseca che ha chiesto a Dzeko di farsi sentire di più.

Una richiesta evidentemente caduta nel vuoto, visto che il capitano giallorosso è stato travolto dall’ondata biancoceleste come tutti i suoi compagni.

Proprio Fonseca, parlando a fine gara ai microfoni di Roma TV, ha voluto porre l’accento sulla mancanza di carattere mostrata dalla sua squadra nel corso della sfida.

“La è stata più aggressiva di noi e dopo il loro secondo goal non abbiamo reagito come avremmo dovuto. Magari alla Roma manca l’esperienza per gestire questo tipo di partite”.

In una serata da dimenticare, Dzeko è stato quindi l’emblema di una squadra che semplicemente non si è rivelata all’altezza delle aspettative e del compito.