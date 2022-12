Dybala torna a Roma: pronto per la sfida contro il Bologna

Vacanze post Mondiale finite per la Joya, che sarà agli ordini di Mourinho per le prime sfide del 2023. Non gioca titolare da inizio ottobre.

La Roma avrà presto il suo Campione del Mondo. Paulo Dybala, medaglia d'oro del Mondiale in Qatar conquistato con la sua Argentina, sta infatti per tornare in città, così da prendere parte alla ripresa del campionato che attende i giallorossi da gennaio.

Partito dall'Argentina, Dybala arriverà a Roma nella giornata del 29 dicembre, per poi mettersi a disposizione di Mourinho in vista dei primi impegni del 2023. La Joya potrà così scendere in campo il prossimo 4 gennaio, nella sfida dell'Olimpico contro il Bologna.

Autore di uno dei rigori nella lotteria finale in finale contro la Francia, Dybala ha giocato poco nel Mondiale ed ora, ripresosi dall'infortunio, è pronto per riprendersi un ruolo da titolare nello scacchiere mourinhano nel corso della seconda parte di 2022/2023.

Dybala, autore di sette goal in appena dodici presenze in qui, ha giocato titolare per l'ultima volta a inizio ottobre, contro il Lecce: l'infortunio contro i giallorossi lo ha tenuto fermo per cinque partite, prima del ritorno in campo nella parte finale della sfida pareggiata contro il Torino.

Per la Roma, dopo la gara contro il Bologna, ci sarà il big match contro il Milan. A Mourinho il compito di far rialzare la testa ad un team altalenante nella prima parte di stagione, che sarà impegnato anche negli ottavi di Coppa Italia a gennaio, e dunque nei playoff di Europa League nel mese successivo.

Per l'ex Juventus la voglia di tornare in campo, per la Roma e i suoi tifosi, è andata oltre la possibilità di ulteriori giorni di vacanza: vuole riprendersi il ruolo di trascinatore giallorosso al più presto. Per provare a riportare in città un trofeo, italiano o internazionale.