Dybala canta l'inno del Liverpool: tifosi Reds impazziti

E' bastato qualche secondo per infiammare i social. Durante la partita a scopo benefico tra Paulo Dybala e Dele Alli, infatti, il numero 10 della ha fatto sognare i tifosi del .

Dybala per la sfida virtuale a FIFA 2020 contro il centrocampista del non solo ha scelto di giocare proprio col Liverpool ma, dopo aver vinto la prima partita, ha intonato anche il celebre inno dei Reds 'You’ll never walk alone'.

🗣️ "You'll Never Walk Alone"



Paulo Dybala sings to Dele Alli while leading 2-0 with Liverpool at half-time during their Gamers Without Borders FIFA 20 match 😂 pic.twitter.com/sqNrxHBlfE