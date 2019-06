Dudek chiede scusa ai tifosi del Milan: "Vi mando un bacio, perdonatemi"

Quattordici anni dopo i balletti di Istanbul, l'ex portiere del Liverpool chiede perdono per quanto accaduto contro il Milan.

A Madrid, in vista della finalissima di tra e , non poteva mancare Jerzy Dudek. Assoluto protagonista dei rigori di Istanbul, nella triste e assurda notte che diede ai Reds la coppa ai danni di un clamorosamente rimontato, l'ex portiere polacco ha voluto un mandare un messaggio proprio ai tifosi rossoneri.

Intervistato da Sky Sport, oltre a ricordare per l'ennesima volta quel 25 maggio 2005, Dudek ha augurato buona fortuna al Liverpool di Klopp, nuovamente in finale di Champions dopo la sconfitta nel replay contro il Milan e contro il Real. 14 anni dopo l'impresa turca, può arrivare il sesto titolo europeo.

Dudek, sorridente e pronto a ricordare come in abbia tantissimi fans dell' , proprio in virtù della sconfitta subita dal Milan a Istanbul, ha seppellito l'ascia di una guerra a tinte rosse derivata sopratutto dall'astio dei tifosi per i suoi balletti sulla linea di porta.

Stavolta nessun balletto, ma solo le scuse:

"Mando un bacio ai tifosi dell'Inter, ma anche a quelli del Milan. Perdonatemi per Istanbul".

Se Dudek ha voluto mandare un messaggio di pace al Milan, Rafa Benitez, ex tecnico dell'Inter e allenatore di quel Liverpool 2005, ha ribaltato la situazione:

"No, non bisogna chiedere scusa, noi abbiamo fatto il nostro lavoro".

Entrambi tiferanno Liverpool questa sera, per non essere più gli unici protagonisti vincenti dei Reds in Europa. C'è da dimenticare la finale di Atene contro il Milan e quella di Kiev contro il . Tra la settima Champions e il team della Kop, c'è il deciso Tottenham. Pronto a fare il suo lavoro.