Dove vedere Zenit-Juventus in tv e streaming

Zenit e Juventus si affrontano nella terza giornata della fase a gironi di Champions: tutto sulla gara, le formazioni, dove vederla in tv e streaming.

La Champions League torna ad essere protagonista e tra le compagini pronte a riprendere il loro cammino nella fase a gironi della massima competizione europea per club c’è ovviamente anche la Juventus. I bianconeri, dopo una grande partenza nel torneo, si apprestano ad affrontare lo Zenit in una partita che mette in palio punti dal peso specifico elevatissimo.

Gli uomini guidati da Massimiliano Allegri comandano infatti il Gruppo H in virtù delle due vittorie conseguite nelle loro prime due uscite. Dopo aver espugnato il campo del Malmoe all’esordio con un netto 3-0 (reti di Alex Sandro, Dybala e Morata) e aver battuto 1-0 in casa il Chelsea (decisivo un goal di Federico Chiesa), ora cercano quella terza affermazione che vorrebbe dire compiere un passo probabilmente decisivo verso il passaggio del turno.

Lo Zenit, nelle sue prime due partite ha totalizzato tre punti frutto di una sconfitta ed una vittoria. Battuta all’esordio a Londra dal Chelsea, la compagine di San Pietroburgo si è poi rimessa in carreggiata battendo con un netto 4-0 in casa il Malmoe.

La classifica del Gruppo H di Champions League, di conseguenza al momento recita: Juventus 6, Chelsea 3, Zenit 3, Malmoe 0.

Zenit e Juventus si sono affrontate solo due volte in partite ufficiali e sempre in Champions League. L’ultimo precedente risale al 25 novembre 2008 quando nella fase a gironi della massima competizione europea (curiosamente anche in quel caso le due squadre erano tra le protagoniste del Gruppo H) finì 0-0 una partita che si disputò a San Pietroburgo.

QUANDO SI GIOCA ZENIT-JUVENTUS

Zenit-Juventus, gara valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League, si disputerà mercoledì 20 ottobre 2021 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE ZENIT-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà opposte Zenit e Juventus verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita di Champions League del mercoledì.

Il match sarà quindi visibile tramite le smart tv compatibili con l’apposita app o, in alternativa, su ogni tipologia di televisore collegandolo ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.

Inoltre Zenit-Juventus sarà disponibile anche su SkyQ per tutti i clienti abbonati ad Amazon Prime Video.

Essendo trasmesso da Prime Video, l’evento sarà ovviamente visibile anche in streaming su dispositivi come pc, notebook o ancora tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente accedere al sito ufficiale di Prime Video, nel secondo basterà utilizzare l’apposita app.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Zenit-Juventus, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT-JUVENTUS

Sergey Semak dovrebbe affidarsi ad un 3-4-2-1 nel quale Barrios, Chistyakov e Rakitskiy andranno a completare il pacchetto difensivo davanti a Kritsyuk. Sutormin e Santos presidieranno gli esterni, mentre in attacco Azmoun avrà da punta centrale supportato da Malcom e Claudinho.

Massimiliano Allegri sarà alle prese con i consueti dubbi soprattutto in attacco legati alle condizioni di alcuni tra i suoi giocatori. Nel cuore della difesa davanti a Szczesny ci sarà De Ligt al fianco di Bonucci, mentre in mediana dovrebbe toccare alla coppia Bentancur-Locatelli. In avanti potrebbe toccare a Chiesa e Kean.

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean.