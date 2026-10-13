Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoVillarreal
Estadio de la Ceramica
team-logoNapoli
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Villarreal-Napoli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Villarreal vs Napoli
Villarreal
Napoli
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Villarreal e Napoli: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Champions League - Game Week 2
Estadio de la Ceramica

La partita tra Villarreal e Napoli è disponibile in diretta sui canali indicati di seguito.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Villarreal-Napoli con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Villarreal-Napoli: data e orario

Il Villarreal ospita il Napoli all'Estadio de la Ceramica in una partita di Champions League che mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti per rilanciarsi nel girone.

Il Sottomarino Giallo arriva a questo appuntamento europeo dopo la sconfitta per 1-0 in casa contro il Real Madrid in Liga, un risultato che ha messo in evidenza le difficoltà della squadra di Inigo Perez nel trasformare il possesso palla in occasioni concrete davanti alla porta avversaria.

Nonostante le ultime due vittorie in Liga contro Levante e Malaga abbiano offerto qualche certezza, il Villarreal stenta a sfondare i blocchi difensivi compatti tra le mura amiche, un problema che il Napoli potrebbe sfruttare.

Massimiliano Allegri porta invece gli azzurri in Spagna sulla scia di un convincente 3-0 in Serie A contro il Frosinone, un risultato che ha confermato la solidità difensiva e la profondità offensiva del gruppo partenopeo. La gestione attenta del minutaggio di Kevin De Bruyne resta centrale nel progetto tattico dell'allenatore toscano, con il belga che continua a essere il faro del gioco offensivo napoletano.

Il Napoli ha subito una sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal in Champions League a settembre, ma ha risposto con prestazioni convincenti in campionato. La squadra viaggia verso Villarreal con fiducia e con un bilancio recente decisamente superiore a quello degli avversari.

Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica di Champions League, il che rende questa sfida molto più di una semplice partita di girone. Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Formazioni Villarreal - Napoli

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
page.match.formation.title
Napoli crest
Napoli
NAP
3-4-2-1
L. JuniorL. JuniorS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroP. GueyeP. GueyeN. SalibaN. SalibaA. MoleiroA. MoleiroS. ComesanaS. ComesanaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. MikautadzeV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinB. GilmourB. GilmourG. Di LorenzoG. Di LorenzoG. NascimentoG. NascimentoM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayK. De BruyneK. De BruyneR. HoejlundR. Hoejlund
Napoli crest
Napoli
NAP
4-4-2
Villarreal

Formazione titolare

Napoli

Panchina

Allenatore

  • I. Perez
  • M. Allegri

Inigo Perez dovrebbe schierare Peter Gulacsi tra i pali, con una difesa a quattro composta da Santiago Mourino, Renato Veiga, Sergi Cardona e Juan Foyth. Santi Comesana e Pape Gueye sono attesi in mediana, con Nathan Saliba, Gerard Moreno e Alberto Moleiro a supporto di Georges Mikautadze. Da segnalare le assenze di Tajon Buchanan e Nicolas Pepe per infortunio.

Allegri dovrebbe rispondere con Alex Meret in porta e una linea difensiva formata da Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Giovanni Di Lorenzo. Billy Gilmour e Stanislav Lobotka dovrebbero formare il duo di centrocampo, con Kevin De Bruyne, Matteo Politano e David Neres alle spalle di Rasmus Hoejlund. Gli azzurri devono fare a meno di Costantino Favasuli, Alisson Santos, Andre-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara e Alessandro Buongiorno, tutti indisponibili per infortunio. Eventuali aggiornamenti sulle formazioni saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Villarreal

Infortuni e squalifiche

Napoli

Stato di forma

VIL

VIL - Forma

BVB
S3-2
BET
S1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
S1-0
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
NAP

NAP - Forma

INT
S3-2
ARS
S0-1
BOL
V1-0
FIO
D1-1
FRC
V3-0
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Villarreal arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid in Liga, mentre in precedenza la squadra aveva perso 3-2 contro il Borussia Dortmund in Champions League. Le vittorie per 3-1 contro il Levante e per 3-1 in trasferta contro il Malaga dimostrano la capacità offensiva del Sottomarino Giallo, ma tre sconfitte in cinque partite riflettono una certa discontinuità.

Il Napoli si presenta in forma nettamente migliore, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il 3-0 al Frosinone nell'ultimo turno di Serie A è stato il risultato più netto del periodo, a cui si aggiungono il successo per 1-0 sul Bologna e il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina. L'unica sconfitta in questo arco di tempo in Champions League è arrivata per 1-0 contro l'Arsenal, preceduta da un ko per 3-2 contro l'Inter in campionato.

Precedenti

Testa a testa

VillarrealPareggioNapoli
2
1
2
Amichevoli dei club
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FIN
Europa League
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FIN
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Champions League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FIN
Champions League
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale a un'amichevole del dicembre 2022, quando il Villarreal si impose per 3-2 con il Napoli in casa. Nei cinque incontri registrati, il Napoli vanta il bilancio complessivo più favorevole: gli azzurri vinsero entrambe le sfide della fase a gironi di Champions League del 2011, per 2-0 in casa e 2-0 in trasferta alla Ceramica, mentre in Europa League nel febbraio 2016 il Villarreal vinse 1-0 in casa prima del pareggio per 1-1 a Napoli.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
12
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
15
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
16
LensLensRCL
210134-13
S
V
17
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
18
RomaRomaROM
10101101
D
18
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSVPSVPSV
10101101
D
20
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
23
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
23
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
33
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, il Villarreal occupa attualmente la 21ª posizione, mentre il Napoli si trova al 27º posto: entrambe le squadre sono fuori dalle zone di qualificazione e hanno bisogno di punti per risalire la classifica.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google