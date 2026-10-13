Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

La partita tra Villarreal e Napoli è disponibile in diretta sui canali indicati di seguito.

Come vedere Villarreal-Napoli con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Villarreal-Napoli: data e orario

Il Villarreal ospita il Napoli all'Estadio de la Ceramica in una partita di Champions League che mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti per rilanciarsi nel girone.

Il Sottomarino Giallo arriva a questo appuntamento europeo dopo la sconfitta per 1-0 in casa contro il Real Madrid in Liga, un risultato che ha messo in evidenza le difficoltà della squadra di Inigo Perez nel trasformare il possesso palla in occasioni concrete davanti alla porta avversaria.

Nonostante le ultime due vittorie in Liga contro Levante e Malaga abbiano offerto qualche certezza, il Villarreal stenta a sfondare i blocchi difensivi compatti tra le mura amiche, un problema che il Napoli potrebbe sfruttare.

Massimiliano Allegri porta invece gli azzurri in Spagna sulla scia di un convincente 3-0 in Serie A contro il Frosinone, un risultato che ha confermato la solidità difensiva e la profondità offensiva del gruppo partenopeo. La gestione attenta del minutaggio di Kevin De Bruyne resta centrale nel progetto tattico dell'allenatore toscano, con il belga che continua a essere il faro del gioco offensivo napoletano.

Il Napoli ha subito una sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal in Champions League a settembre, ma ha risposto con prestazioni convincenti in campionato. La squadra viaggia verso Villarreal con fiducia e con un bilancio recente decisamente superiore a quello degli avversari.

Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica di Champions League, il che rende questa sfida molto più di una semplice partita di girone. Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Inigo Perez dovrebbe schierare Peter Gulacsi tra i pali, con una difesa a quattro composta da Santiago Mourino, Renato Veiga, Sergi Cardona e Juan Foyth. Santi Comesana e Pape Gueye sono attesi in mediana, con Nathan Saliba, Gerard Moreno e Alberto Moleiro a supporto di Georges Mikautadze. Da segnalare le assenze di Tajon Buchanan e Nicolas Pepe per infortunio.

Allegri dovrebbe rispondere con Alex Meret in porta e una linea difensiva formata da Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Giovanni Di Lorenzo. Billy Gilmour e Stanislav Lobotka dovrebbero formare il duo di centrocampo, con Kevin De Bruyne, Matteo Politano e David Neres alle spalle di Rasmus Hoejlund. Gli azzurri devono fare a meno di Costantino Favasuli, Alisson Santos, Andre-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara e Alessandro Buongiorno, tutti indisponibili per infortunio. Eventuali aggiornamenti sulle formazioni saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Villarreal arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid in Liga, mentre in precedenza la squadra aveva perso 3-2 contro il Borussia Dortmund in Champions League. Le vittorie per 3-1 contro il Levante e per 3-1 in trasferta contro il Malaga dimostrano la capacità offensiva del Sottomarino Giallo, ma tre sconfitte in cinque partite riflettono una certa discontinuità.

Il Napoli si presenta in forma nettamente migliore, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il 3-0 al Frosinone nell'ultimo turno di Serie A è stato il risultato più netto del periodo, a cui si aggiungono il successo per 1-0 sul Bologna e il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina. L'unica sconfitta in questo arco di tempo in Champions League è arrivata per 1-0 contro l'Arsenal, preceduta da un ko per 3-2 contro l'Inter in campionato.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale a un'amichevole del dicembre 2022, quando il Villarreal si impose per 3-2 con il Napoli in casa. Nei cinque incontri registrati, il Napoli vanta il bilancio complessivo più favorevole: gli azzurri vinsero entrambe le sfide della fase a gironi di Champions League del 2011, per 2-0 in casa e 2-0 in trasferta alla Ceramica, mentre in Europa League nel febbraio 2016 il Villarreal vinse 1-0 in casa prima del pareggio per 1-1 a Napoli.

Classifica





In Champions League, il Villarreal occupa attualmente la 21ª posizione, mentre il Napoli si trova al 27º posto: entrambe le squadre sono fuori dalle zone di qualificazione e hanno bisogno di punti per risalire la classifica.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV