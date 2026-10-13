Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Lyse Arena

La partita Viking vs Bayern Monaco è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire il match in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Viking-Bayern Monaco con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Viking-Bayern Monaco: data e orario

Il Bayern Monaco fa visita al Viking alla Lyse Arena di Stavanger in una sfida di Champions League che mette di fronte una delle squadre più forti d'Europa e un club norvegese deciso a sorprendere davanti al proprio pubblico.

Vincent Kompany porta in Norvegia una squadra che arriva da un pareggio deludente contro l'Augsburg in Bundesliga, una partita in cui i bavaresi hanno prodotto 29 tiri e colpito due volte i pali senza riuscire a portare a casa i tre punti. È una squadra con qualità indiscutibile, ma con qualche scoria emotiva da smaltire.

Harry Kane guida l'attacco del Bayern ed è il punto di riferimento offensivo di Kompany. Il presidente del club Herbert Hainer lo ha indicato pubblicamente come il suo candidato al Pallone d'Oro, a conferma del peso specifico dell'inglese all'interno dello spogliatoio e del progetto tecnico.

Michael Olise è un altro nome da tenere d'occhio: il francese ha attirato l'interesse del Real Madrid, ma la dirigenza bavarese ha chiuso ogni porta, ricordando che il suo contratto scade nel 2029. Joshua Kimmich, al centro di un dibattito pubblico sul suo ruolo nella nazionale tedesca, cercherà risposte convincenti anche sul piano europeo.

Il Viking arriva a questa partita con un ottimo stato di forma in campionato, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque uscite complessive. La sconfitta in Champions League contro il VfB Stoccarda resta l'unica macchia recente, e la squadra di Morten Jensen vorrà dimostrare di poter competere anche contro avversari di livello superiore.

La partita si preannuncia senza storia sulla carta, ma il calcio europeo ha insegnato che le notti in trasferta possono riservare sorprese. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Morten Jensen dovrebbe schierare Arild Oestboe in porta, con una difesa composta da Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness e Henrik Heggheim. A centrocampo e in attacco spazio a Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripic, Peter Christiansen e Henrik Roervik Bjoerdal. Il Viking dovrà fare a meno di Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino e Martin Roseth per infortunio.

Vincent Kompany dovrebbe affidarsi a Manuel Neuer tra i pali, protetto da Jonathan Tah, Konrad Laimer, Dayot Upamecano e Alphonso Davies. Il centrocampo vedrà Ismael Saibari e Aleksandar Pavlovic affiancare Joshua Kimmich, con Luis Diaz e Michael Olise a supporto di Harry Kane. Jamal Musiala e David Santos Daiber sono out per infortunio.

Stato di forma

Il Viking arriva a questa partita con un record di quattro vittorie, nessun pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-0 contro il Brann in Eliteserien il 9 ottobre, mentre in settembre la squadra aveva travolto il Kristiansund BK per 8-1. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata in Champions League contro il VfB Stoccarda per 3-1. Nelle ultime cinque partite il Viking ha segnato 14 gol e ne ha subiti sei.

Il Bayern Monaco registra tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, senza sconfitte. Il pareggio più recente è il 2-2 con l'Augsburg in Bundesliga, mentre il risultato più netto del periodo è stata la vittoria per 7-0 contro l'Union Berlino. In Champions League i bavaresi hanno battuto il Bodoe/Glimt per 5-0. Complessivamente il Bayern ha segnato 15 gol e ne ha concessi due nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Viking e Bayern Monaco. Ulteriori informazioni saranno aggiunte in prossimità del calcio d'inizio.

Classifica





In Champions League il Bayern Monaco occupa la seconda posizione, collocandosi tra le squadre che guidano la competizione e confermando il proprio status di favorita al passaggio del turno. Il Viking è trentanovesimo, una posizione che riflette la distanza tecnica tra le due squadre e la difficoltà del compito che attende i norvegesi.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV