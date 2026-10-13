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Dove vedere Viking-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Viking vs Bayern Monaco
Viking
Bayern Monaco
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Viking e Bayern Monaco: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Lyse Arena

La partita Viking vs Bayern Monaco è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire il match in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

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Viking-Bayern Monaco: data e orario

Il Bayern Monaco fa visita al Viking alla Lyse Arena di Stavanger in una sfida di Champions League che mette di fronte una delle squadre più forti d'Europa e un club norvegese deciso a sorprendere davanti al proprio pubblico.

Vincent Kompany porta in Norvegia una squadra che arriva da un pareggio deludente contro l'Augsburg in Bundesliga, una partita in cui i bavaresi hanno prodotto 29 tiri e colpito due volte i pali senza riuscire a portare a casa i tre punti. È una squadra con qualità indiscutibile, ma con qualche scoria emotiva da smaltire.

Harry Kane guida l'attacco del Bayern ed è il punto di riferimento offensivo di Kompany. Il presidente del club Herbert Hainer lo ha indicato pubblicamente come il suo candidato al Pallone d'Oro, a conferma del peso specifico dell'inglese all'interno dello spogliatoio e del progetto tecnico.

Michael Olise è un altro nome da tenere d'occhio: il francese ha attirato l'interesse del Real Madrid, ma la dirigenza bavarese ha chiuso ogni porta, ricordando che il suo contratto scade nel 2029. Joshua Kimmich, al centro di un dibattito pubblico sul suo ruolo nella nazionale tedesca, cercherà risposte convincenti anche sul piano europeo.

Il Viking arriva a questa partita con un ottimo stato di forma in campionato, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque uscite complessive. La sconfitta in Champions League contro il VfB Stoccarda resta l'unica macchia recente, e la squadra di Morten Jensen vorrà dimostrare di poter competere anche contro avversari di livello superiore.

La partita si preannuncia senza storia sulla carta, ma il calcio europeo ha insegnato che le notti in trasferta possono riservare sorprese. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Formazioni Viking - Bayern Monaco

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
page.match.formation.title
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeK. HaugenK. HaugenG. StensnessG. StensnessH. FalchenerH. FalchenerH. HeggheimH. Heggheimteam-logoH. BjoerdalK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. BellP. ChristiansenP. ChristiansenZ. TripicZ. TripicE. BotheimE. BotheimJ. UrbigJ. UrbigJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerM. KimM. KimN. BrownN. BrownL. DiazL. DiazL. KarlL. KarlT. BischofT. BischofM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-3-3
Viking

Formazione titolare

Bayern Monaco

Panchina

Allenatore

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Morten Jensen dovrebbe schierare Arild Oestboe in porta, con una difesa composta da Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness e Henrik Heggheim. A centrocampo e in attacco spazio a Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripic, Peter Christiansen e Henrik Roervik Bjoerdal. Il Viking dovrà fare a meno di Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino e Martin Roseth per infortunio.

Vincent Kompany dovrebbe affidarsi a Manuel Neuer tra i pali, protetto da Jonathan Tah, Konrad Laimer, Dayot Upamecano e Alphonso Davies. Il centrocampo vedrà Ismael Saibari e Aleksandar Pavlovic affiancare Joshua Kimmich, con Luis Diaz e Michael Olise a supporto di Harry Kane. Jamal Musiala e David Santos Daiber sono out per infortunio.

Viking

Infortuni e squalifiche

Bayern Monaco

Stato di forma

VIK

VIK - Forma

VFB
S3-1
KBK
V8-1
LIL
V3-0
MAD
V0-3
BRA
V0-2
Gol segnato (subito)
17/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FCB

FCB - Forma

S04
D0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
D2-2
Gol segnato (subito)
16/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Viking arriva a questa partita con un record di quattro vittorie, nessun pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-0 contro il Brann in Eliteserien il 9 ottobre, mentre in settembre la squadra aveva travolto il Kristiansund BK per 8-1. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata in Champions League contro il VfB Stoccarda per 3-1. Nelle ultime cinque partite il Viking ha segnato 14 gol e ne ha subiti sei.

Il Bayern Monaco registra tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, senza sconfitte. Il pareggio più recente è il 2-2 con l'Augsburg in Bundesliga, mentre il risultato più netto del periodo è stata la vittoria per 7-0 contro l'Union Berlino. In Champions League i bavaresi hanno battuto il Bodoe/Glimt per 5-0. Complessivamente il Bayern ha segnato 15 gol e ne ha concessi due nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Viking e Bayern Monaco. Ulteriori informazioni saranno aggiunte in prossimità del calcio d'inizio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
12
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
15
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
16
LensLensRCL
210134-13
S
V
17
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
18
RomaRomaROM
10101101
D
18
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSVPSVPSV
10101101
D
20
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
23
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
23
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
33
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League il Bayern Monaco occupa la seconda posizione, collocandosi tra le squadre che guidano la competizione e confermando il proprio status di favorita al passaggio del turno. Il Viking è trentanovesimo, una posizione che riflette la distanza tecnica tra le due squadre e la difficoltà del compito che attende i norvegesi.


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