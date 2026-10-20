Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 MHPArena

La partita è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire il match in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere VfB Stoccarda-Atletico Madrid con una VPN

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VfB Stoccarda-Atletico Madrid: data e orario

L'Atletico Madrid fa visita al VfB Stoccarda alla MHPArena di Stoccarda in una sfida valida per la fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento europeo con un ruolino di marcia in campionato tutt'altro che brillante: la sconfitta per 1-0 contro l'Amburgo nell'ultimo turno di Bundesliga ha riacceso qualche dubbio sulla continuità della squadra di Sebastian Hoeness, nonostante il buon 3-0 rifilato allo Slovan Bratislava in Champions League la settimana precedente.

L'Atletico di Diego Simeone, invece, si presenta a Stoccarda nel momento di forma migliore della stagione. I Colchoneros hanno vinto tutte e cinque le ultime partite disputate in tutte le competizioni, tra cui il 2-0 rifilato al Manchester United in Champions League e il 2-1 nel derby contro il Real Madrid in Liga.

Julian Alvarez si sta confermando come elemento chiave nello scacchiere di Simeone, mentre l'infermeria registra le assenze di Cristian Romero e Koke. Il tecnico argentino dovrà fare a meno di due elementi di spessore, ma la rosa a disposizione garantisce ampie soluzioni.

In classifica di Champions League, lo Stoccarda occupa una posizione di vertice mentre l'Atletico si trova più indietro, rendendo questo scontro diretto particolarmente rilevante per le ambizioni europee di entrambe le squadre nella fase a league.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Formazioni

Sul fronte Stoccarda, Sebastian Hoeness dovrà fare a meno di un gruppo numeroso di giocatori: Ameen Al Dakhil, Justin Diehl, Maximilian Mittelstaedt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas e Dan-Axel Zagadou sono tutti out per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Fabian Bredlow in porta, con una difesa composta da Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman e Ramon Hendriks; a centrocampo spazio ad Angelo Stiller e Grischa Proemel, con Jamie Leweling e Chris Fuehrich sulle fasce; Deniz Undav ed Ermedin Demirovic in avanti.

Diego Simeone deve rinunciare a Cristian Romero e Koke, entrambi fermi ai box. La formazione probabile dell'Atletico Madrid dovrebbe vedere Jan Oblak tra i pali, con Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Pubill e David Hancko in difesa; Pablo Barrios, Johnny Cardoso e Alejandro Baena a centrocampo; Giuliano Simeone, Julian Alvarez e Kang-In Lee nel reparto offensivo. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il VfB Stoccarda ha raccolto due vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro l'Amburgo in Bundesliga, mentre in Champions League la squadra ha battuto lo Slovan Bratislava per 3-0. Nelle cinque gare considerate, lo Stoccarda ha segnato dieci gol e ne ha subiti due, con un rendimento europeo decisamente superiore a quello mostrato in campionato.

L'Atletico Madrid ha vinto tutte e cinque le ultime partite in tutte le competizioni, senza alcun pareggio né sconfitta. L'ultimo risultato è il successo per 1-0 contro l'Espanyol in Liga, a cui si aggiunge il 2-0 sul Manchester United in Champions League. I Colchoneros hanno segnato dieci gol complessivi concedendone appena uno in questo periodo, confermando una solidità difensiva impressionante.

Precedenti

L'unico precedente disponibile tra le due squadre risale al 5 agosto 2018, quando VfB Stoccarda e Atletico Madrid si affrontarono in un'amichevole terminata 1-1. Con un solo incontro nel dataset, non è possibile tracciare un trend storico consolidato tra le due formazioni.

Classifica





In Champions League, il VfB Stoccarda occupa la quarta posizione, il che significa che la squadra di Hoeness è ben posizionata per accedere direttamente agli ottavi di finale senza passare per i playoff. L'Atletico Madrid si trova invece al quindicesimo posto, in una zona che al momento imporrebbe il passaggio per il turno di spareggio: per i Colchoneros, portare a casa punti a Stoccarda è fondamentale per scalare la classifica e blindare la qualificazione diretta.





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