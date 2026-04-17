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Serie A
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Stadio M. A. Bentegodi
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Matteo Occhiuto

Dove vedere Verona-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Hellas Verona vs Milan
Milan
Hellas Verona

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Verona e Milan: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Domenica al Bentegodi per il Milan di Max Allegri. La formazione rossonera sarà ospite dell’Hellas Verona nella 33esima giornata di A.

Obiettivi diversi in campo: Leao e compagni cercano una vittoria che faccia dimenticare i recenti passi falsi contro Napoli e Udinese e che metta al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League; la formazione di Sammarco, invece, è a caccia di un successo che permetterebbe di riaccendere la speranza salvezza, ad oggi quasi un miraggio.

Arbitra Chiffi di Padova. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Verona-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
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Milan
MIL

La partita tra Verona e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Verona-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Verona-Milan: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio M. A. Bentegodi

La gara fra Verona e Milan, valida per la 33esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 19 aprile, allo stadio Marc’Antonio Bentegodi, con fischio d’inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hellas Verona - Milan

Hellas VeronaHome team crest

3-5-2

Formazione

4-3-3

Home team crestMIL
1
L. Montipo
15
V. Nelsson
3
M. Frese
5
A. Edmundsson
2
D. Oyegoke
11
J. Akpa Akpro
7
R. Belghali
63
R. Gagliardini
24
A. Bernede
18
K. Bowie
21
A. Harroui
16
M. Maignan
33
D. Bartesaghi
24
Z. Athekame
5
K. De Winter
31
S. Pavlovic
12
A. Rabiot
4
S. Ricci
14
L. Modric
10
R. Leao
56
A. Saelemaekers
11
C. Pulisic

4-3-3

MILAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Sammarco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Notizie sul Verona

Gift Orban viaggia verso il ritorno in campo dal primo minuto: il nigeriano agirà in coppia con Bowie nel 3-5-2 di Sammarco. Suslov tornerà dalla squalifica ma dovrebbe accomodarsi in panchina, davanti a Montipò ci saranno Nelsson ed Edmundsson.

Notizie sul Milan

Allegri tornerà al 3-5-2, accantonando il 4-3-3 visto contro l’Udinese. Tomori tornerà titolare insieme a De Winter e Pavlovic, con Gabbia recuperato ma inizialmente destinato alla panchina, mentre in avanti favoriti Leao e Pulisic. 

Forma

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Milan reduce da 3 ko nelle ultime 4 giornate, un bottino abbastanza magro per la squadra di Allegri. Il Verona, invece, non vince da 4 turni, dal 2-1 al Bologna dell’8 marzo. 

Partite tra le due squadre

VER

Ultime 5 partite

MIL

0

Vittorie

0

Pareggi

5

Vittorie

1

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Il Milan ha vinto tutti gli ultimi dieci incontri col Verona, con gli scaligeri senza reti contro i rossoneri in tre degli ultimi match. 

Classifica

Milan dentro la bagarre Champions: terzo posto per i rossoneri a 63, +5 sul Como quinto. Verona ultimo in classifica a quota 18 punti.

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