Dove vedere Verona-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Domenica al Bentegodi per il Milan di Max Allegri. La formazione rossonera sarà ospite dell’Hellas Verona nella 33esima giornata di A.

Obiettivi diversi in campo: Leao e compagni cercano una vittoria che faccia dimenticare i recenti passi falsi contro Napoli e Udinese e che metta al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League; la formazione di Sammarco, invece, è a caccia di un successo che permetterebbe di riaccendere la speranza salvezza, ad oggi quasi un miraggio.

Arbitra Chiffi di Padova.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Verona-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Verona e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Verona-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Verona-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio M. A. Bentegodi

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Verona e Milan, valida per la 33esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 19 aprile, allo stadio Marc’Antonio Bentegodi, con fischio d’inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 8 S. Serdar Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sul Verona

Gift Orban viaggia verso il ritorno in campo dal primo minuto: il nigeriano agirà in coppia con Bowie nel 3-5-2 di Sammarco. Suslov tornerà dalla squalifica ma dovrebbe accomodarsi in panchina, davanti a Montipò ci saranno Nelsson ed Edmundsson.

Notizie sul Milan

Allegri tornerà al 3-5-2, accantonando il 4-3-3 visto contro l’Udinese. Tomori tornerà titolare insieme a De Winter e Pavlovic, con Gabbia recuperato ma inizialmente destinato alla panchina, mentre in avanti favoriti Leao e Pulisic.

Forma

Milan reduce da 3 ko nelle ultime 4 giornate, un bottino abbastanza magro per la squadra di Allegri. Il Verona, invece, non vince da 4 turni, dal 2-1 al Bologna dell’8 marzo.

Partite tra le due squadre

Il Milan ha vinto tutti gli ultimi dieci incontri col Verona, con gli scaligeri senza reti contro i rossoneri in tre degli ultimi match.

Classifica

Milan dentro la bagarre Champions: terzo posto per i rossoneri a 63, +5 sul Como quinto. Verona ultimo in classifica a quota 18 punti.