Dove vedere Venezia-Lazio in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 5 19 set 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

Venezia-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito le opzioni per seguire il match.

Come vedere Venezia-Lazio con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Venezia-Lazio: sabato 19 settembre ore 20.45

La Lazio di Gennaro Gattuso fa visita al Venezia allo Stadio Pierluigi Penzo nella quinta giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano a Venezia con la voglia di tornare a vincere dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan all'Olimpico.

Il Venezia attraversa un momento difficile. I lagunari non hanno ancora vinto in campionato, con quattro sconfitte consecutive in Serie A, l'ultima delle quali contro la Fiorentina per 4-2. Stroppa cerca risposte da una squadra che fatica a trovare continuità.

La Lazio, invece, ha raccolto 10 punti su 12 disponibili, con solo Roma e Inter che hanno fatto meglio in questo avvio. Gattuso ha costruito una squadra che gioca con intensità e qualità, come dimostrato contro il Milan, dove i suoi hanno dominato per un tempo prima di farsi raggiungere.

L'allenatore calabrese ha chiuso definitivamente la porta a Mauro Icardi, svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray, confermando la fiducia in Pinamonti e Gudmundsson come riferimenti offensivi. Pinamonti, che era rimasto in panchina contro il Milan per non essere al meglio, punta a una maglia da titolare al Penzo.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Il Venezia di Giovanni Stroppa dovrà fare a meno di Sverko, Adorante, Franjic, Busio, Dagasso, Bella-Kotchap, Haps e Basic per infortuni. Il probabile undici titolare vede Stankovic in porta, con Moreno, Schingtienne, Juan Jesus in difesa; Kike Perez, Sohm e Helgason e a centrocampo; Sagrado, Yeboah e Adams nel tridente offensivo.

In casa Lazio, Gattuso non potrà contare su Adam Marusic, Fisayo Dele-Bashiru, Nicolo Rovella, Doekhi e Patric. Il probabile undici biancoceleste prevede Mandas tra i pali; Floriani Mussolini, Provstgaard, Sutalo e Nuno Tavares in difesa; Belahyane, Frattesi e Taylor a centrocampo; Cancellieri, Zaccagni e Pinamonti in attacco.

Stato di forma

Il Venezia arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: cinque sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. I lagunari hanno perso le ultime quattro partite di Serie A, subendo 11 gol e segnandone 4. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 4-2 contro la Fiorentina.

La Lazio presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I biancocelesti hanno vinto le ultime tre gare di campionato prima del pareggio per 2-2 contro il Milan, con vittorie esterne contro Bologna (0-1) e Udinese (1-2). L'unica sconfitta nel periodo è arrivata in Coppa Italia contro il Mantova (0-2).

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2025, quando la sfida al Penzo terminò 0-0 in Serie A. Prima di quel pareggio, la Lazio aveva vinto 3-1 in casa del Venezia nell'agosto 2024, sempre in Serie A. Nei cinque precedenti disponibili, la Lazio ha ottenuto tre vittorie contro una del Venezia, con un pareggio.

Classifica













Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







