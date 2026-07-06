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USA-Belgio: data e orario

Gli Stati Uniti affrontano il Belgio negli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 al Seattle Stadium, in una sfida che mette di fronte i padroni di casa e una delle nazionali europee più attrezzate del torneo.

Mauricio Pochettino porta in campo una squadra galvanizzata dal sostegno del pubblico di casa e da una settimana di notizie sorprendenti. Folarin Balogun, inizialmente squalificato dopo il cartellino rosso rimediato contro la Bosnia ed Erzegovina, è stato reintegrato dalla FIFA, che ha sospeso la sua squalifica. Il centravanti torna dunque disponibile per quella che è la partita più importante della storia recente della nazionale americana.

Il Belgio arriva a Seattle da capolista del Gruppo G, dopo aver superato il Senegal 3-2 agli ottavi di finale. Rudi Garcia può contare su un organico di alto livello tecnico, con Kevin De Bruyne nel ruolo di regista avanzato e una coppia d'attacco composta da Jeremy Doku e Charles De Ketelaere.

L'umore nel campo belga è però tutt'altro che sereno. La decisione della FIFA di revocare la squalifica di Balogun ha scatenato la reazione furiosa di Garcia e della federcalcio belga, che ha annunciato di voler esplorare ogni possibile via per contestare il provvedimento. Una polemica che ha dominato la vigilia e che rischia di pesare sull'approccio mentale dei Diavoli Rossi.

Gli USA si presentano al fischio d'inizio con tre vittorie nelle ultime cinque partite, tra cui il sofferto 2-0 sulla Bosnia ed Erzegovina disputato in dieci uomini per oltre mezz'ora. La squadra di Pochettino ha dimostrato carattere e compattezza nei momenti difficili, qualità che serviranno ancora questa notte.

Per scoprire dove seguire la partita in diretta TV e streaming, le informazioni complete sono riportate di seguito.

Formazioni

Mauricio Pochettino recupera Folarin Balogun dopo che la FIFA ha sospeso la sua squalifica, e il centravanti figura nell'undici probabile insieme a Christian Pulisic. Il portiere Matt Freese è confermato tra i pali, con una difesa composta da Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson. A centrocampo agiscono Tyler Adams, Weston McKennie e Malik Tillman, mentre Sergino Dest completa il reparto offensivo al fianco di Pulisic e Balogun. Non risultano infortuni o squalifiche per gli Stati Uniti.

Rudi Garcia schiera Thibaut Courtois in porta, protetto da Brandon Mechele, Timothy Castagne, Arthur Theate e Maxim De Cuyper. Il centrocampo prevede Hans Vanaken, Youri Tielemans e Kevin De Bruyne, con Leandro Trossard e Jeremy Doku sulle fasce e Charles De Ketelaere come prima punta. Nessun problema fisico o di squalifica è segnalato per il Belgio, con la rosa al completo a disposizione di Garcia.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Gli USA hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è il 2-0 sulla Bosnia ed Erzegovina il 2 luglio, conquistato con dieci uomini in campo. Nelle cinque gare complessive, la nazionale americana ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei, con le altre vittorie arrivate contro il Paraguay per 4-1 e l'Australia per 2-0. Le due sconfitte sono giunte contro avversarie europee: 3-2 contro la Turchia nella fase a gironi e 2-1 contro la Germania in amichevole.

Il Belgio ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, senza mai perdere. La gara più recente è il 3-2 ai supplementari contro il Senegal il 1° luglio. I Diavoli Rossi hanno segnato 14 gol nelle cinque partite concedendone quattro, con le vittorie più nette ottenute contro la Nuova Zelanda per 5-1 e la Tunisia per 5-0 in amichevole. I pareggi a reti bianche con l'Iran e per 1-1 con l'Egitto mostrano anche la capacità di gestire partite tatticamente chiuse.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 28 marzo 2026, un'amichevole disputata ad Atlanta in cui il Belgio si è imposto 5-2. Prima di quella sfida, i due paesi si erano affrontati ai Mondiali del 2014, con il Belgio vincitore per 2-1 ai tempi supplementari negli ottavi di finale. Considerando i quattro precedenti disponibili, il Belgio ha vinto tutte e quattro le partite, segnando 12 gol contro i 5 degli Stati Uniti.

Classifica

Gli Stati Uniti hanno chiuso al primo posto del Girone D, mentre il Belgio ha vinto il Girone G: le due capolista di gruppo si ritrovano così di fronte negli ottavi di finale.

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