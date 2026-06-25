In Italia, la partita Uruguay vs Spagna è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito il canale disponibile per seguire il match in live streaming.

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Uruguay-Spagna: data e orario

L'Uruguay affronta la Spagna venerdì 26 giugno all'Estadio Akron di Zapopan, Guadalajara, nell'ultima giornata del Gruppo H della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali, novanta minuti le separano dalla certezza del passaggio del turno e dall'incertezza dei ripescaggi.

La Spagna arriva all'appuntamento da prima del girone con quattro punti, forte di una vittoria netta per 4-0 sull'Arabia Saudita nella seconda giornata. Luis de la Fuente ha trovato la quadratura del cerchio: Lamine Yamal ha aperto le marcature al decimo minuto, poi Mikel Oyarzabal ha firmato una doppietta nel giro di tre minuti prima dell'intervallo, con un autogol a chiudere i conti nella ripresa.

L'Uruguay, invece, è sotto pressione. Marcelo Bielsa ha definito la sua squadra "altamente disorganizzata" dopo il pareggio per 2-2 contro Capo Verde, risultato che ha fatto seguito all'1-1 contro l'Arabia Saudita all'esordio. La Celeste è seconda con due punti, a pari merito con Capo Verde, e non può permettersi un altro passo falso.

Bielsa potrà contare su Federico Valverde come motore del centrocampo e su Maximiliano Araújo, autore del gol del momentaneo 1-1 contro Capo Verde, sulle fasce. Darwin Núñez resta un'opzione dalla panchina in grado di cambiare l'inerzia della partita.

Dall'altra parte, la Spagna si presenta con una rosa in salute e con la fiducia di chi ha già dimostrato di poter dominare. Rodri in mediana, Pedri e Dani Olmo a supporto, e il tandem Yamal-Williams sulle corsie esterne: de la Fuente ha a disposizione qualità e profondità in ogni reparto.

Una vittoria della Spagna la proietta agli ottavi come prima del girone con sette punti. Una vittoria dell'Uruguay ribalta la classifica e lancia la squadra di Bielsa al secondo posto. Un pareggio qualifica comunque gli spagnoli, ma lascia i sudamericani in bilico, dipendenti dal risultato dell'altro match del girone tra Capo Verde e Arabia Saudita.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Marcelo Bielsa deve fare a meno di Ronald Araújo e Giorgian De Arrascaeta, entrambi indisponibili per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Muslera in porta; Cáceres, Sanabria, Varela e Olivera in difesa; Bentancur e Ugarte a formare la diga di centrocampo; Valverde, Canobbio e Araújo alle spalle di Viñas come unica punta.

Luis de la Fuente non registra infortuni né squalifiche nel gruppo spagnolo. Il probabile undici titolare schiera Unai Simón tra i pali; Cubarsi, Laporte, Cucurella e Porro nella linea difensiva; Rodri come scudo davanti alla difesa con Pedri e Dani Olmo mezzali; Lamine Yamal, Oyarzabal e Nico Williams nel tridente offensivo.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 4 R. Araujo

10 G. De Arrascaeta Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Uruguay ha raccolto zero vittorie, quattro pareggi e una sconfitta negli ultimi cinque incontri, segnando cinque gol e subendone altrettanti. L'ultima uscita è il 2-2 contro Capo Verde del 21 giugno, preceduto dall'1-1 contro l'Arabia Saudita nella gara inaugurale del girone. Nel mezzo, due amichevoli pareggiate — 0-0 con l'Algeria e 1-1 con l'Inghilterra — e una pesante sconfitta per 5-1 contro gli Stati Uniti nel novembre 2025.

La Spagna presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare, con sei gol segnati e uno subito. Il 4-0 sull'Arabia Saudita del 21 giugno è il risultato più recente, mentre in precedenza gli spagnoli erano stati fermati sullo 0-0 da Capo Verde all'esordio mondiale. Le due amichevoli contro Iraq (1-1) ed Egitto (0-0) avevano chiuso con clean sheet consecutivi.

Precedenti

URU Ultime 2 partite SPA 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Spagna 3 - 1 Uruguay

Spagna 2 - 0 Uruguay 1 Goal segnati 5 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Gli unici due precedenti sono amichevoli: Spagna ha vinto 3-1 il 6 febbraio 2013 e 2-0 il 17 agosto 2005, segnando cinque gol e subendone uno.

Classifica





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