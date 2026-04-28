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Leonardo Gualano

Dove vedere Udinese-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Udinese vs Torino
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L'Udinese ospita il Torino nel 35° turno di Serie A: dove vedere il match in diretta tv e streaming e le formazioni.

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Sarà una sfida che vedrà opposte due squadre destinate a vivere un finale di stagione all'insegna dell'assoluta serenità, quella che nella trentacinquesima giornata di Serie A, vedrà opposte l'Udinese ed il Torino.

I friulani, che sono reduci dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Lazio, andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di raggiungere l'obiettivo di chiudere la stagione nella prima metà di classifica, mentre i granata, che sono in serie positiva da quattro partite (due vittorie e due pareggi), potranno scendere in campo consapevoli di aver raggiunto la matematica salvezza e di avere ancora a disposizione il tempo necessario per chiudere l'annata in crescendo e magari, in caso di vittoria, agguantare proprio l'Udinese in classifica.

Di seguito tutte le info su Udinese-Torino, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Udinese-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Sarà DAZN a proporre in diretta e in esclusiva Udinese-Torino. Sfida dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l'apposita app, mentre coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN potranno seguire il match anche attraverso il decoder satellitare su DAZN 1 e dunque sul canale 214.

Udinese-Torino sarà ovviamente visibile anche in streaming sul sito di DAZN, o utilizzando l'apposita app della piattaforma per dispositivi mobili e utilizzando NordVPN. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Udinese-Torino: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Torino, sfida valida per il trentacinquesimo turno di Serie A, si gioca sabato 2 maggio 2026 al Bluenergy Stadium di Udine. Il calcio d'inizio è stato programmato alle ore 15,00

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Udinese - Torino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Runjaic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Udinese-Torino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstorm, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. All. Runjaic. 

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. All. D'Aversa. 

Forma

UDI
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

UDI

Ultime 5 partite

TOR

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

5

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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