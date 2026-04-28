Dove vedere Udinese-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Sarà una sfida che vedrà opposte due squadre destinate a vivere un finale di stagione all'insegna dell'assoluta serenità, quella che nella trentacinquesima giornata di Serie A, vedrà opposte l'Udinese ed il Torino.

I friulani, che sono reduci dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Lazio, andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di raggiungere l'obiettivo di chiudere la stagione nella prima metà di classifica, mentre i granata, che sono in serie positiva da quattro partite (due vittorie e due pareggi), potranno scendere in campo consapevoli di aver raggiunto la matematica salvezza e di avere ancora a disposizione il tempo necessario per chiudere l'annata in crescendo e magari, in caso di vittoria, agguantare proprio l'Udinese in classifica.

Di seguito tutte le info su Udinese-Torino, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Udinese-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà DAZN a proporre in diretta e in esclusiva Udinese-Torino. Sfida dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l'apposita app, mentre coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN potranno seguire il match anche attraverso il decoder satellitare su DAZN 1 e dunque sul canale 214.

Udinese-Torino sarà ovviamente visibile anche in streaming sul sito di DAZN, o utilizzando l'apposita app della piattaforma per dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Udinese-Torino: ora di inizio

Serie A - Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

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Udinese-Torino, sfida valida per il trentacinquesimo turno di Serie A, si gioca sabato 2 maggio 2026 al Bluenergy Stadium di Udine. Il calcio d'inizio è stato programmato alle ore 15,00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Udinese - Torino Probabile formazione Panchina Allenatore K. Runjaic Probabile formazione Panchina Allenatore R. D'Aversa

Probabili formazioni Udinese-Torino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstorm, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. All. Runjaic.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. All. D'Aversa.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica