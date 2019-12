Dove vedere Udinese-Napoli in tv e streaming

L'Udinese ospita il Napoli nell'anticipo della 15ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti, reduce da un momento di grossa difficoltà sotto il profilo dei risultati, riparte in campionato affrontando l' di Luca Gotti nel secondo anticipo della 15ª giornata di .

I partenopei sono settimi in classifica con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, e distano al momento 8 punti dalla zona , i friulani occupano il 14° posto in coabitazione con e a quota 14, con 4 vittorie, 2 pareggi e 8 k.o.

Nei 37 precedenti disputati in Serie A fra le due squadre in casa dei friulani prevalgono i pareggi, ben 17, a fronte di 13 successi dei bianconeri e di appena 7 affermazioni dei campani. Gli ultimi 3 confronti in Friuli, tuttavia, si sono tutti conclusi con un successo del Napoli.

I partenopei non vincono in campionato da 6 giornate, avendo raccolto 4 pareggi e 2 sconfitte, i bianconeri invece hanno collezionato una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 gare disputate in Serie A, ma vengono dal 4-0 sul nella sfida infrasettimanale di Coppa .

Il polacco Arkadiusz Milik è il miglior marcatore della squadra di Ancelotti con 5 reti realizzate, dall'altra parte spiccano invece i 3 goal di Stefano Okaka, il giocatore più prolifico della formazione di Gotti.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-NAPOLI

Udinese-Napoli si giocherà il pomeriggio di sabato 7 dicembre 2019 nella cornice della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE UDINESE-NAPOLI IN TV E STREAMING

L'anticipo Udinese-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà visibile per gli abbonati anche in diretta attraverso Sky Go , sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'apposita app, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente, acquistando uno dei pacchetti offerti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-NAPOLI

Gotti punterà sul consueto 3-5-2. In attacco Nestorovski potrebbe spuntarla su Lasagna come partner di Okaka. A centrocampo, ancora indisponibile Jajalo per un problema fisico, in regia ci sarà nuovamente Walace, con Mandragora e De Paul mezzali. Sema non recupera: sulla fascia destra Opoku è favorito rispetto a Stryger Larsen, Samir dall'altra parte. Davanti a Musso, infine, linea difensiva scolpita con Rodrigo Becão, Troost-Ekong e De Maio.

Ancelotti rischia di dover rinunciare a Koulibaly per un problema alla spalla, se il senegalese non dovesse farcela accanto a Maksimovic tornerà Manolas. Problemi anche a centrocampo dove è ancora put Allan: in campo Elmas e Zielinksi dal 1'. Insigne dovrebbe agire da esterno sinistro con la coppia Lozano-Llorente davanti. Probabile nuovo turno in panchina per Callejon e Mertens.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, De Maio; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Samir; Okaka, Nestorovski.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas, Insigne; Lozano, F. Llorente.