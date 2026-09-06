Dove vedere Udinese-Lazio in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie A - Game Week 3 7 set 2026 - 14:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

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Udinese-Lazio: lunedì 7 settembre ore 20.45

La Lazio di Gennaro Gattuso fa visita all'Udinese al Bluenergy Stadium di Udine nella terza giornata di Serie A 2026/27. I biancocelesti arrivano in Friuli con due vittorie consecutive in campionato e l'ambizione di restare nelle posizioni di vertice della classifica.

Davide Frattesi si è già preso la Lazio. Due reti nelle prime due giornate di campionato, l'ex Inter ha dichiarato di sentirsi libero mentalmente dopo un anno difficile: a Roma ha trovato lo spazio che cercava. Anche Nuno Tavares sembra essere tornato un'arma letale sulla fascia sinistra.

L'Udinese di Kosta Runjaic, dal canto suo, ha iniziato la stagione all'insegna della continuità con tre vittorie nelle ultime cinque partite tra Serie A e Coppa Italia e i friulani che hanno dimostrato solidità soprattutto in casa. Tra i bianconeri però pesa l'assenza soprattutto di Nicolo Zaniolo che avrebbero potuto fare la differenza.

Albert Gudmundsson, arrivato dalla Fiorentina nelle ultime ore di mercato, partirà dalla panchina secondo le indicazioni più recenti. Il suo inserimento graduale nei meccanismi di Gattuso sarà uno degli elementi da seguire nelle prossime settimane.

Per seguire la partita in diretta, le opzioni di TV e live streaming sono indicate di seguito.

Formazioni

L'Udinese deve fare i conti con quattro indisponibili: Giorgi Chakvetadze, Nicolo Zaniolo, Matteo Palma e Alessandro Zanoli sono tutti out. Il probabile undici di Runjaic prevede Okoye in porta, con Solet, Kabasele e Abankwah in difesa; Vojvoda, Piotrowski, Karlstroem e Kamara a centrocampo, Ekkelenkamp-Unai Gomez a supporto del riferimento offensivo Davis.

La Lazio deve rinunciare a cinque giocatori: Fisayo Dele-Bashiru, Adam Marusic, Danilo Cataldi, Alessio Furlanetto e Nicolo Rovella sono tutti indisponibili. Gattuso dovrebbe schierare Mandas tra i pali; Provstgaard, Doekhi, Floriani Mussolini e Tavares nella linea difensiva; Frattesi, Belahyane e Taylor a centrocampo; Cancellieri, Pinamonti e Zaccagni nel tridente offensivo. Gudmundsson partirà dalla panchina.

Stato di forma

L'Udinese ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 contro il Venezia in Coppa Italia il 2 settembre; in campionato, i friulani hanno battuto il Monza 3-2 in trasferta e pareggiato 1-1 contro il Como alla prima giornata in casa.

La Lazio ha vinto tre delle ultime cinque partite, con una sconfitta e una vittoria nelle restanti due. Il successo più recente è il 1-0 sul Genoa in Serie A il 30 agosto; in precedenza, i biancocelesti avevano espugnato Bologna con lo stesso risultato. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro il Mantova in Coppa Italia per 2-0.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 27 aprile 2026, quando Lazio e Udinese si divisero la posta con un pareggio per 3-3 all'Olimpico in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Udinese conta due vittorie contro una della Lazio, con due pareggi; le reti totali nelle cinque sfide ammontano a undici per parte.

Classifica













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