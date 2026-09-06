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Simone Giromini

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Dove vedere Udinese-Lazio in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie A tra Udinese e Lazio: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Lazio è trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i canali disponibili e i link per abbonarti o guardare la partita in streaming.

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Udinese-Lazio: lunedì 7 settembre ore 20.45

La Lazio di Gennaro Gattuso fa visita all'Udinese al Bluenergy Stadium di Udine nella terza giornata di Serie A 2026/27. I biancocelesti arrivano in Friuli con due vittorie consecutive in campionato e l'ambizione di restare nelle posizioni di vertice della classifica.

Davide Frattesi si è già preso la Lazio. Due reti nelle prime due giornate di campionato, l'ex Inter ha dichiarato di sentirsi libero mentalmente dopo un anno difficile: a Roma ha trovato lo spazio che cercava. Anche Nuno Tavares sembra essere tornato un'arma letale sulla fascia sinistra.

L'Udinese di Kosta Runjaic, dal canto suo, ha iniziato la stagione all'insegna della continuità con tre vittorie nelle ultime cinque partite tra Serie A e Coppa Italia e i friulani che hanno dimostrato solidità soprattutto in casa. Tra i bianconeri però pesa l'assenza soprattutto di Nicolo Zaniolo che avrebbero potuto fare la differenza.

Albert Gudmundsson, arrivato dalla Fiorentina nelle ultime ore di mercato, partirà dalla panchina secondo le indicazioni più recenti. Il suo inserimento graduale nei meccanismi di Gattuso sarà uno degli elementi da seguire nelle prossime settimane.

Per seguire la partita in diretta, le opzioni di TV e live streaming sono indicate di seguito.

Formazioni

Probabili formazioni Udinese - Lazio

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
Formazione
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
40M. Okoye28O. Solet27C. Kabasele14J. Abankwah32J. Ekkelenkamp46U. Gomez23M. Vojvoda24J. Piotrowski8J. Karlstroem11H. Kamara9K. Davis35C. Mandas25O. Provstgaard5D. Doekhi15R. Floriani Mussolini17N. Tavares16D. Frattesi21R. Belahyane24K. Taylor22M. Cancellieri9A. Pinamonti10M. Zaccagni
Lazio crest
Lazio
LAZ
3-4-2-1
Udinese

Formazione titolare

Lazio

Allenatore

  • K. Runjaic
  • G. Gattuso

L'Udinese deve fare i conti con quattro indisponibili: Giorgi Chakvetadze, Nicolo Zaniolo, Matteo Palma e Alessandro Zanoli sono tutti out. Il probabile undici di Runjaic prevede Okoye in porta, con Solet, Kabasele e Abankwah in difesa; Vojvoda, Piotrowski, Karlstroem e Kamara a centrocampo, Ekkelenkamp-Unai Gomez a supporto del riferimento offensivo Davis.

La Lazio deve rinunciare a cinque giocatori: Fisayo Dele-Bashiru, Adam Marusic, Danilo Cataldi, Alessio Furlanetto e Nicolo Rovella sono tutti indisponibili. Gattuso dovrebbe schierare Mandas tra i pali; Provstgaard, Doekhi, Floriani Mussolini e Tavares nella linea difensiva; Frattesi, Belahyane e Taylor a centrocampo; Cancellieri, Pinamonti e Zaccagni nel tridente offensivo. Gudmundsson partirà dalla panchina.

Stato di forma

UDI

UDI - Forma

NFO
V1-0
BSP
V1-0
COM
D1-1
MON
V2-3
VEN
V2-1
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LAZ

LAZ - Forma

OTM
V4-0
FRC
V1-2
MAN
S0-2
BOL
V0-1
GEN
V1-0
Gol segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

L'Udinese ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 contro il Venezia in Coppa Italia il 2 settembre; in campionato, i friulani hanno battuto il Monza 3-2 in trasferta e pareggiato 1-1 contro il Como alla prima giornata in casa.

La Lazio ha vinto tre delle ultime cinque partite, con una sconfitta e una vittoria nelle restanti due. Il successo più recente è il 1-0 sul Genoa in Serie A il 30 agosto; in precedenza, i biancocelesti avevano espugnato Bologna con lo stesso risultato. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro il Mantova in Coppa Italia per 2-0.

Precedenti

Testa a testa

UdinesePareggioLazio
2
3
0
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
3
Udinese badge
Udinese
UDI
3
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Udinese badge
Udinese
UDI
1
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FIN
9Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 27 aprile 2026, quando Lazio e Udinese si divisero la posta con un pareggio per 3-3 all'Olimpico in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Udinese conta due vittorie contro una della Lazio, con due pareggi; le reti totali nelle cinque sfide ammontano a undici per parte.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
2
InterInterINT
330083+59
V
V
V
3
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
4
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
5
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
6
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
7
AtalantaAtalantaATA
320143+16
S
V
V
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
9
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
10
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
11
NapoliNapoliNAP
31025503
S
S
V
12
CagliariCagliariCGL
21011103
S
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
S
V
14
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
S
S
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
S
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
17
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
18
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
S
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
300319-80
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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