Dove vedere tutte le partite dell'Udinese in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

NOW
Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.
SKY
Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.
DAZN
Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.
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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELL'UDINESE IN SERIE A
Per seguire tutte le partite dell'Udinese in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.
Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino dei bianconeri in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.
Per i tifosi che desiderano seguire esclusivamente i friulani è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.
DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELL'UDINESE IN COPPA ITALIA
Le partite dell'Udinese in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.
Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi bianconeri potranno quindi vedere l'intero percorso dell'Udinese in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.
COMPETIZIONE
CANALI / PIATTAFORMA
Serie A
Coppa Italia
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