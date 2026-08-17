Dove vedere tutte le partite dell'Udinese in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELL'UDINESE IN SERIE A

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Per seguire tutte le partite dell'Udinese in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino dei bianconeri in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.

Per i tifosi che desiderano seguire esclusivamente i friulani è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELL'UDINESE IN COPPA ITALIA

Le partite dell'Udinese in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi bianconeri potranno quindi vedere l'intero percorso dell'Udinese in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.