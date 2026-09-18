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Serie A
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Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
team-logoCagliari
Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Udinese-Cagliari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Udinese e Cagliari: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 5
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per seguire il match è sufficiente un abbonamento attivo al servizio.

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Udinese-Cagliari: sabato 19 settembre ore 15

La quinta giornata di Serie A porta al Bluenergy Stadium di Udine la sfida tra Udinese e Cagliari, due squadre che arrivano all'appuntamento con obiettivi e stati d'animo diversi.

I friulani attraversano un momento difficile: nelle ultime due giornate di campionato hanno perso contro Lazio e Inter, subendo complessivamente sette reti. Il 5-3 incassato a San Siro lunedì scorso ha messo in evidenza fragilità difensive che Kosta Runjaic dovrà correggere rapidamente.

Buone notizie per il tecnico bianconero arrivano però dal recupero di Nicolò Zaniolo. Il numero 10 dell'Udinese, assente dalla prima giornata per un infortunio muscolare, è tornato ad allenarsi in gruppo ed è candidato a rientrare in campo proprio contro il Cagliari.

I sardi, al contrario, viaggiano con fiducia. Fabio Pisacane ha portato la squadra a tre vittorie nelle prime quattro partite di Serie A, compreso il colpo esterno contro l'Atalanta nell'ultimo turno.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Udinese - Cagliari

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
Formazione
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-4-1-1
M. OkoyeM. OkoyeE. EbosseE. EbosseC. KabaseleC. KabaseleJ. AbankwahJ. AbankwahJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampH. KamaraH. KamaraM. VojvodaM. VojvodaJ. KarlstroemJ. KarlstroemL. MillerL. MillerN. ZanioloN. ZanioloK. DavisK. DavisE. CaprileE. CaprileA. ObertA. ObertA. DeiolaA. DeiolaZe PedroZe PedroY. MinaY. Minateam-logoD. AkarakiriM. AdopoM. AdopoA. RomanoA. RomanoJ. FazziniJ. FazziniH. WinksH. WinksP. MendyP. Mendy
Cagliari crest
Cagliari
CGL
3-4-2-1
Udinese

Formazione titolare

Cagliari

Allenatore

  • K. Runjaic
  • F. Pisacane

Kosta Runjaic dovrà fare a meno di Piotrowski, Zanoli, Palma, Arizala e Oumar Solet per infortunio. L'undici probabile prevede Okoye in porta, con Ebosse, Kabasele e Abankwah in difesa, Kamara, Vojvoda, Karlstroem e Miller a centrocampo, e la coppia Ekkelenkamp-Zaniolo dietro a Davis in attacco.

Sul fronte ospite, Fabio Pisacane non potrà contare su Idrissi, Felici, Trepy e Nzola, tutti indisponibili. La probabile formazione del Cagliari vede Caprile tra i pali, Obert, Deiola, Ze Pedro, Mina e Akarakiri nella linea difensiva, dietro a Adopo, Romano, Winks a centrocampo e Fazzini a supporto di Paul Mendy.

Stato di forma

UDI

UDI - Forma

COM
D1-1
MON
V2-3
VEN
V2-1
LAZ
S1-2
INT
S5-3
Gol segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
CGL

CGL - Forma

PAR
V0-1
INT
S0-1
VER
S1-2
LEC
V1-0
ATA
V1-2
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Udinese arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. I bianconeri hanno vinto contro Monza (3-2 in trasferta) e Venezia in Coppa Italia (2-1), pareggiato 1-1 all'esordio con il Como, ma hanno poi ceduto contro Lazio (1-2) e Inter (5-3).

Il Cagliari presenta un rendimento più solido: tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque. I rossoblu hanno battuto il Parma all'esordio e poi Lecce e Atalanta nelle ultime due in Serie A ma sono stati eliminati in Coppa Italia dall'Hellas Verona (1-2) e hanno perso contro l'Inter (0-1) nella seconda giornata.

Precedenti

Testa a testa

UdinesePareggioCagliari
3
2
0
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
FIN
8Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 9 maggio 2026, quando il Cagliari si impose 2-0 in casa contro l'Udinese in Serie A. Nei cinque incontri più recenti tra le due formazioni, l'Udinese conta due vittorie contro una del Cagliari, con due pareggi. Il bilancio complessivo dei gol in questi cinque match è di sette reti per i friulani e cinque per i sardi.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
4400121+1112
V
V
V
V
2
InterInterINT
4400136+712
V
V
V
V
3
ComoComoCOM
431094+510
V
V
V
D
4
LazioLazioLAZ
431063+310
D
V
V
V
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
V
V
S
V
6
MilanMilanMIL
422074+38
D
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
D
V
V
S
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
S
D
V
V
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
V
D
V
S
10
NapoliNapoliNAP
420265+16
V
S
S
V
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
420257-26
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
410347-33
S
V
S
S
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
S
S
S
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
S
D
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
401326-41
S
D
S
S
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
S
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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