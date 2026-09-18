Dove vedere Udinese-Cagliari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 5 19 set 2026 - 09:00 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per seguire il match è sufficiente un abbonamento attivo al servizio.

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Udinese-Cagliari: sabato 19 settembre ore 15

La quinta giornata di Serie A porta al Bluenergy Stadium di Udine la sfida tra Udinese e Cagliari, due squadre che arrivano all'appuntamento con obiettivi e stati d'animo diversi.

I friulani attraversano un momento difficile: nelle ultime due giornate di campionato hanno perso contro Lazio e Inter, subendo complessivamente sette reti. Il 5-3 incassato a San Siro lunedì scorso ha messo in evidenza fragilità difensive che Kosta Runjaic dovrà correggere rapidamente.

Buone notizie per il tecnico bianconero arrivano però dal recupero di Nicolò Zaniolo. Il numero 10 dell'Udinese, assente dalla prima giornata per un infortunio muscolare, è tornato ad allenarsi in gruppo ed è candidato a rientrare in campo proprio contro il Cagliari.

I sardi, al contrario, viaggiano con fiducia. Fabio Pisacane ha portato la squadra a tre vittorie nelle prime quattro partite di Serie A, compreso il colpo esterno contro l'Atalanta nell'ultimo turno.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Kosta Runjaic dovrà fare a meno di Piotrowski, Zanoli, Palma, Arizala e Oumar Solet per infortunio. L'undici probabile prevede Okoye in porta, con Ebosse, Kabasele e Abankwah in difesa, Kamara, Vojvoda, Karlstroem e Miller a centrocampo, e la coppia Ekkelenkamp-Zaniolo dietro a Davis in attacco.

Sul fronte ospite, Fabio Pisacane non potrà contare su Idrissi, Felici, Trepy e Nzola, tutti indisponibili. La probabile formazione del Cagliari vede Caprile tra i pali, Obert, Deiola, Ze Pedro, Mina e Akarakiri nella linea difensiva, dietro a Adopo, Romano, Winks a centrocampo e Fazzini a supporto di Paul Mendy.

Stato di forma

L'Udinese arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. I bianconeri hanno vinto contro Monza (3-2 in trasferta) e Venezia in Coppa Italia (2-1), pareggiato 1-1 all'esordio con il Como, ma hanno poi ceduto contro Lazio (1-2) e Inter (5-3).

Il Cagliari presenta un rendimento più solido: tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque. I rossoblu hanno battuto il Parma all'esordio e poi Lecce e Atalanta nelle ultime due in Serie A ma sono stati eliminati in Coppa Italia dall'Hellas Verona (1-2) e hanno perso contro l'Inter (0-1) nella seconda giornata.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 9 maggio 2026, quando il Cagliari si impose 2-0 in casa contro l'Udinese in Serie A. Nei cinque incontri più recenti tra le due formazioni, l'Udinese conta due vittorie contro una del Cagliari, con due pareggi. Il bilancio complessivo dei gol in questi cinque match è di sette reti per i friulani e cinque per i sardi.

Classifica













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