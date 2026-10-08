Dove vedere tutte le partite della Cremonese in Serie B e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA CREMONESE IN SERIE B

S.S. Arezzo vs Cremonese DAZN Guarda in diretta su DAZN LaB Channel

Per seguire le partite della Cremonese in Serie B nella stagione 2026/27 è possibile affidarsi a DAZN e a LaB Channel, il canale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Entrambe le piattaforme consentono ai tifosi grigiorossi di seguire il cammino della squadra in campionato, con le rispettive modalità di accesso e condizioni di abbonamento.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA CREMONESE IN COPPA ITALIA

Le partite della Cremonese in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi grigiorossi potranno quindi vedere l'intero percorso della Cremonese in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.