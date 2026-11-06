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Serie C
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team-logoAlbinoLeffe
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Dove vedere Trento-AlbinoLeffe in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

Serie C
Trento vs AlbinoLeffe
Trento
AlbinoLeffe

Come vedere la partita di Serie C tra Trento e AlbinoLeffe, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Trento-AlbinoLeffe sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Trento e AlbinoLeffe si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con traiettorie molto diverse in questa fase della stagione.

I veneti arrivano da una posizione di forza: terzi in classifica, il Trento ha costruito una striscia di risultati solidi che li proietta tra le squadre più serie del girone. L'ultimo passo falso è arrivato nel pareggio per 0-0 contro l'Ospitaletto, ma prima di allora la squadra aveva inanellato tre vittorie consecutive, tra cui il successo per 2-1 contro la Juventus Next Gen.

L'AlbinoLeffe, nono in classifica, cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante. I seriani hanno vinto l'ultima uscita per 3-2 contro la Pergolettese, un risultato che ha interrotto una serie mista fatta di pareggi e una sconfitta contro il Lumezzane.

Il peso della posta in palio è chiaro: il Trento può consolidare la terza posizione e tenere il passo delle squadre di vertice, mentre l'AlbinoLeffe ha bisogno di punti per risalire e avvicinarsi alla zona playoff.

Nei precedenti tra le due formazioni, l'AlbinoLeffe ha strappato una vittoria esterna per 2-1 a Trento nel gennaio 2026, un risultato che i padroni di casa vorranno ribaltare davanti al proprio pubblico.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Trento-AlbinoLeffe in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Trento non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare; eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte dell'AlbinoLeffe la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno resi noti più vicino alla partita.

Stato di forma

TRE

TRE - Forma

ALC
D2-2
FRC
V1-0
DBE
V0-3
JNG
V2-1
OSP
D0-0
Gol segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ALB

ALB - Forma

CIT
V1-2
LUM
S3-2
NOV
D2-2
REN
D0-0
PGT
V3-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Trento presenta un ruolino di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, senza sconfitte. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro l'Ospitaletto, mentre in precedenza i veneti avevano battuto la Juventus Next Gen per 2-1 e il Dolomiti Bellunesi per 3-0. Nelle cinque partite la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite tre, a conferma di una fase difensiva affidabile.

L'AlbinoLeffe ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la vittoria per 3-2 contro la Pergolettese, mentre in precedenza i seriani avevano pareggiato 0-0 con il Renate e 2-2 con il Novara. Nelle cinque partite la squadra ha segnato dieci reti e ne ha subite sette.

Precedenti

Testa a testa

TrentoPareggioAlbinoLeffe
2
3
0
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
1
Trento badge
Trento
TRE
2
FIN
Serie C
Trento badge
Trento
TRE
2
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
2
FIN
Serie C
Trento badge
Trento
TRE
5
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
1
FIN
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
0
Trento badge
Trento
TRE
0
FIN
Serie C
AlbinoLeffe badge
AlbinoLeffe
ALB
2
Trento badge
Trento
TRE
2
FIN
11Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al gennaio 2026, quando l'AlbinoLeffe ha vinto per 2-1 in trasferta a Trento in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole al Trento con due vittorie contro una dell'AlbinoLeffe, e due pareggi a completare il quadro; i veneti hanno segnato undici reti complessive contro le sette dei seriani in questi incroci.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
121002196+1330
V
S
V
V
S
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
12741239+1425
V
V
S
V
D
3
TrentoTrentoTRE
12660176+1124
D
V
V
V
D
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
126331712+521
D
V
S
V
D
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
12543129+319
S
V
V
S
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
124622118+318
V
S
V
D
D
8
LeccoLeccoLEC
124531811+717
V
D
V
D
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
124531917+217
V
D
D
S
V
10
PergolettesePergolettesePGT
124531212017
S
V
V
V
D
11
LumezzaneLumezzaneLUM
123451317-413
D
S
S
D
V
12
DesenzanoDesenzanoDES
123451014-413
S
S
S
V
V
13
NovaraNovaraNOV
123451116-513
V
S
D
S
V
14
Pro VercelliPro VercelliPRO
123451120-913
D
V
S
S
V
15
AC CarpiAC CarpiCAP
123361626-1012
S
V
V
S
S
16
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
122551219-711
D
S
V
D
S
18
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
12246818-1010
S
S
S
S
S
19
RenateRenateREN
121561416-28
V
D
S
D
D
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
121471121-107
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, il Trento occupa la terza posizione mentre l'AlbinoLeffe si trova al nono posto.

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