Dove vedere Trento-AlbinoLeffe in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
- Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
Trento-AlbinoLeffe sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.
Trento e AlbinoLeffe si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con traiettorie molto diverse in questa fase della stagione.
I veneti arrivano da una posizione di forza: terzi in classifica, il Trento ha costruito una striscia di risultati solidi che li proietta tra le squadre più serie del girone. L'ultimo passo falso è arrivato nel pareggio per 0-0 contro l'Ospitaletto, ma prima di allora la squadra aveva inanellato tre vittorie consecutive, tra cui il successo per 2-1 contro la Juventus Next Gen.
L'AlbinoLeffe, nono in classifica, cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante. I seriani hanno vinto l'ultima uscita per 3-2 contro la Pergolettese, un risultato che ha interrotto una serie mista fatta di pareggi e una sconfitta contro il Lumezzane.
Il peso della posta in palio è chiaro: il Trento può consolidare la terza posizione e tenere il passo delle squadre di vertice, mentre l'AlbinoLeffe ha bisogno di punti per risalire e avvicinarsi alla zona playoff.
Nei precedenti tra le due formazioni, l'AlbinoLeffe ha strappato una vittoria esterna per 2-1 a Trento nel gennaio 2026, un risultato che i padroni di casa vorranno ribaltare davanti al proprio pubblico.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire Trento-AlbinoLeffe in diretta TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Trento non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare; eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.
Sul fronte dell'AlbinoLeffe la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno resi noti più vicino alla partita.
Stato di forma
Il Trento presenta un ruolino di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, senza sconfitte. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro l'Ospitaletto, mentre in precedenza i veneti avevano battuto la Juventus Next Gen per 2-1 e il Dolomiti Bellunesi per 3-0. Nelle cinque partite la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite tre, a conferma di una fase difensiva affidabile.
L'AlbinoLeffe ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la vittoria per 3-2 contro la Pergolettese, mentre in precedenza i seriani avevano pareggiato 0-0 con il Renate e 2-2 con il Novara. Nelle cinque partite la squadra ha segnato dieci reti e ne ha subite sette.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al gennaio 2026, quando l'AlbinoLeffe ha vinto per 2-1 in trasferta a Trento in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole al Trento con due vittorie contro una dell'AlbinoLeffe, e due pareggi a completare il quadro; i veneti hanno segnato undici reti complessive contro le sette dei seriani in questi incroci.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|10
|0
|2
|19
|6
|+13
|30
V
S
V
V
S
|2
|12
|7
|4
|1
|23
|9
|+14
|25
V
V
S
V
D
|3
|12
|6
|6
|0
|17
|6
|+11
|24
D
V
V
V
D
|4
|12
|6
|3
|3
|17
|12
|+5
|21
D
V
S
V
D
|5
|12
|5
|4
|3
|18
|11
|+7
|19
D
S
S
V
D
|6
|12
|5
|4
|3
|12
|9
|+3
|19
S
V
V
S
D
|7
|12
|4
|6
|2
|21
|18
|+3
|18
V
S
V
D
D
|8
|12
|4
|5
|3
|18
|11
|+7
|17
V
D
V
D
D
|9
|12
|4
|5
|3
|19
|17
|+2
|17
V
D
D
S
V
|10
|12
|4
|5
|3
|12
|12
|0
|17
S
V
V
V
D
|11
|12
|3
|4
|5
|13
|17
|-4
|13
D
S
S
D
V
|12
|12
|3
|4
|5
|10
|14
|-4
|13
S
S
S
V
V
|13
|12
|3
|4
|5
|11
|16
|-5
|13
V
S
D
S
V
|14
|12
|3
|4
|5
|11
|20
|-9
|13
D
V
S
S
V
|15
|12
|3
|3
|6
|16
|26
|-10
|12
S
V
V
S
S
|16
|12
|2
|5
|5
|13
|17
|-4
|11
S
V
V
D
D
|17
|12
|2
|5
|5
|12
|19
|-7
|11
D
S
V
D
S
|18
|12
|2
|4
|6
|8
|18
|-10
|10
S
S
S
S
S
|19
|12
|1
|5
|6
|14
|16
|-2
|8
V
D
S
D
D
|20
|12
|1
|4
|7
|11
|21
|-10
|7
S
D
S
S
S
Nel Girone A di Serie C, il Trento occupa la terza posizione mentre l'AlbinoLeffe si trova al nono posto.