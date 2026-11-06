Dove vedere Trento-AlbinoLeffe in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie C - Game Week 13 7 nov 2026 - 11:30

Trento-AlbinoLeffe sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Trento e AlbinoLeffe si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con traiettorie molto diverse in questa fase della stagione.

I veneti arrivano da una posizione di forza: terzi in classifica, il Trento ha costruito una striscia di risultati solidi che li proietta tra le squadre più serie del girone. L'ultimo passo falso è arrivato nel pareggio per 0-0 contro l'Ospitaletto, ma prima di allora la squadra aveva inanellato tre vittorie consecutive, tra cui il successo per 2-1 contro la Juventus Next Gen.

L'AlbinoLeffe, nono in classifica, cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante. I seriani hanno vinto l'ultima uscita per 3-2 contro la Pergolettese, un risultato che ha interrotto una serie mista fatta di pareggi e una sconfitta contro il Lumezzane.

Il peso della posta in palio è chiaro: il Trento può consolidare la terza posizione e tenere il passo delle squadre di vertice, mentre l'AlbinoLeffe ha bisogno di punti per risalire e avvicinarsi alla zona playoff.

Nei precedenti tra le due formazioni, l'AlbinoLeffe ha strappato una vittoria esterna per 2-1 a Trento nel gennaio 2026, un risultato che i padroni di casa vorranno ribaltare davanti al proprio pubblico.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Trento-AlbinoLeffe in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Trento non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare; eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Sul fronte dell'AlbinoLeffe la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali riguardo a indisponibili o alla formazione prevista. Ulteriori dettagli saranno resi noti più vicino alla partita.

Stato di forma

Il Trento presenta un ruolino di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, senza sconfitte. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro l'Ospitaletto, mentre in precedenza i veneti avevano battuto la Juventus Next Gen per 2-1 e il Dolomiti Bellunesi per 3-0. Nelle cinque partite la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite tre, a conferma di una fase difensiva affidabile.

L'AlbinoLeffe ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la vittoria per 3-2 contro la Pergolettese, mentre in precedenza i seriani avevano pareggiato 0-0 con il Renate e 2-2 con il Novara. Nelle cinque partite la squadra ha segnato dieci reti e ne ha subite sette.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni risale al gennaio 2026, quando l'AlbinoLeffe ha vinto per 2-1 in trasferta a Trento in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è favorevole al Trento con due vittorie contro una dell'AlbinoLeffe, e due pareggi a completare il quadro; i veneti hanno segnato undici reti complessive contro le sette dei seriani in questi incroci.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Trento occupa la terza posizione mentre l'AlbinoLeffe si trova al nono posto.