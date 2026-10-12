Serie A - Game Week 6 12 ott 2026 - 14:45 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Torino-Udinese: data e orario

Torino e Udinese si affrontano allo Stadio Olimpico Grande Torino in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre che cercano punti preziosi per risalire la classifica.

I granata di Ignazio Abate arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione discontinuo, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite tra campionato e Coppa Italia. La sconfitta interna contro la Roma pesa, e il Torino ha bisogno di ritrovare continuità davanti al proprio pubblico.

L'Udinese di Kosta Runjaic non attraversa un momento migliore. I friulani hanno perso tre delle ultime quattro gare di Serie A, subendo cinque gol dall'Inter nell'ultimo impegno di campionato. La squadra cerca una reazione.

L'infermeria tormenta entrambe le panchine. Il Torino deve fare i conti con diverse assenze pesanti, mentre l'Udinese perde Nicolò Zaniolo, il cui contributo offensivo mancava già nelle ultime uscite. Idrissa Gueye è stato operato di recente e resterà fuori a lungo.

In classifica le due squadre si trovano appaiate nella zona di metà-bassa graduatoria, rendendo questo scontro diretto particolarmente rilevante in ottica salvezza.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Torino deve fare a meno di Franco Israel, Pietro Pellegri, Cesare Casadei, Niccolò Fortini e Che Adams, tutti indisponibili per infortunio. Nonostante le assenze, Abate dovrebbe schierare una formazione con Lucas Perri in porta, supportato da una linea difensiva composta da Coemert, Coco e Comuzzo, con Mandragora e Fitz-Jim a centrocampo.

L'Udinese registra le assenze di Matteo Palma, Juan Arizala, Keinan Davis e Nicolò Zaniolo. Davis figura sia tra gli infortunati che nella probabile formazione, per cui il suo impiego sarà da valutare fino al momento del calcio d'inizio. Runjaic dovrebbe affidarsi a Okoye tra i pali, con Miller e Ekkelenkamp a supporto in un centrocampo folto.

Stato di forma

Il Torino ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, per un bilancio complessivo di cinque gol segnati e sei subiti. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Bologna in Serie A, mentre la vittoria sul campo della Fiorentina per 1-2 rappresenta il picco del periodo.

L'Udinese ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime cinque uscite, con tre sconfitte nel mezzo. I friulani hanno segnato dieci gol ma ne hanno incassati undici, con il pesante 5-3 subito dall'Inter che incide sul dato difensivo. L'unica vittoria in Serie A nel periodo risale al successo per 2-1 contro il Venezia in Coppa Italia.

Precedenti

Nell'ultimo precedente, disputato il 2 maggio 2026 in Serie A, l'Udinese ha battuto il Torino per 2-0 in casa. Guardando agli ultimi cinque incontri tra le due squadre, l'Udinese conta due vittorie contro le due del Torino, con un pareggio per 2-2 registrato nel dicembre 2024. I granata avevano vinto per 2-0 all'Olimpico Grande Torino nell'aprile 2025.

Classifica





In Serie A il Torino occupa il quattordicesimo posto e l'Udinese il tredicesimo: entrambe le squadre si trovano nella zona calda della classifica, dove ogni punto può fare la differenza nella corsa alla salvezza.





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