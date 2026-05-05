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Claudio D'Amato

Dove vedere Torino-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Torino vs Sassuolo
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Torino-Sassuolo anticipo della 36ª e terzultima giornata di Serie A: tutto sulla partita, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

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Torino, salvo, Sassuolo rivelazione ma lontano dalla zona Europa.

L'anticipo della trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A offre l'incrocio tra granata e neroverdi, i quali hanno ampiamente tagliato i rispettivi traguardi e possono giocare questo finale di campionato senza assilli di classifica.

Rimodulato l'obiettivo del Toro, passato da ambizioni europee ad una salvezza ottenuta in anticipo grazie all'approdo in panchina di D'Aversa. Salvezza conquistata in carrozza dagli emiliani, i quali con qualche risultato utile in più a quest'ora avrebbero potuto sognare addirittura un posto in zona coppe.

Di seguito tutto su Torino-Sassuolo, comprese le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Torino-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Torino-Sassuolo sarà visibile su DAZN e trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

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Torino-Sassuolo: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Sassuolo si gioca venerdì 8 maggio 2026, alle 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Torino - Sassuolo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Grosso

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Torino-Sassuolo

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone. All. D'Aversa.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Nzola, Laurienté. All. Grosso.

Forma

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

TOR

Ultime 5 partite

SAS

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

5

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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