Dove vedere Torino-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Torino, salvo, Sassuolo rivelazione ma lontano dalla zona Europa.

L'anticipo della trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A offre l'incrocio tra granata e neroverdi, i quali hanno ampiamente tagliato i rispettivi traguardi e possono giocare questo finale di campionato senza assilli di classifica.

Rimodulato l'obiettivo del Toro, passato da ambizioni europee ad una salvezza ottenuta in anticipo grazie all'approdo in panchina di D'Aversa. Salvezza conquistata in carrozza dagli emiliani, i quali con qualche risultato utile in più a quest'ora avrebbero potuto sognare addirittura un posto in zona coppe.

Di seguito tutto su Torino-Sassuolo, comprese le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Torino-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Torino-Sassuolo sarà visibile su DAZN e trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Torino-Sassuolo: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico Grande Torino

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Torino-Sassuolo si gioca venerdì 8 maggio 2026, alle 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Torino - Sassuolo Probabile formazione Panchina Allenatore R. D'Aversa Probabile formazione Panchina Allenatore F. Grosso

Probabili formazioni Torino-Sassuolo

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone. All. D'Aversa.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Nzola, Laurienté. All. Grosso.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica