Dove vedere Torino-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 4 14 set 2026 - 12:30 Stadio Olimpico Grande Torino

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Torino-Roma: lunedì 14 settembre ore 18.30

Il Torino ospita la Roma allo Stadio Olimpico Grande Torino in uno dei posticipi del lunedì della Serie A 2026/27.

I giallorossi arrivano a Torino con tre vittorie consecutive in campionato e reduci dal pareggio per 1-1 in casa del Fenerbahçe nella prima giornata di Champions League. Gian Piero Gasperini guida una squadra in grande forma che punta al quarto successo di fila in Serie A, trascinata da un collettivo che ha segnato 10 gol nelle prime tre giornate di campionato. La squadra di Gasperini ha mostrato solidità difensiva e qualità offensiva, con un Paulo Dybala in grande forma.

Il Torino, invece, ha vinto la trasferta di Firenze nell'ultimo turno di campionato, rialzandosi dopo due sconfitte nelle prime due giornate. Ignazio Abate cerca continuità per consolidare la posizione dei granata. I granata devono però fare i conti con alcune assenze importanti e con la pressione di dover dare risposte ai propri tifosi dopo un avvio di stagione altalenante.

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Formazioni

Ignazio Abate dovrebbe schierare il Torino con Lucas Perri in porta, una difesa a tre composta da Comuzzo, Ismajli e Coemert, con Mandragora in cabina di regia e Vlasic e Simeone in attacco. Out per infortunio Cesare Casadei, Pietro Pellegri e Franco Israel.

L'unico indisponibile nella Roma invece è Manu Koné, alle prese con l'infortunio rimediato in Champions League contro il Fenerbahçe. Gasperini potrebbe optare per Pisilli in mediana al fianco di Cristante, con Lulli esterno destro e Wesley a sinistra. Soulé e Mora agiranno alle spalle di Malen, con Dybala che potrebbe partire dalla panchina.

Stato di forma

Il Torino ha ottenuto un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I granata vengono dalla vittoria per 2-1 a Firenze in Serie A, ma in precedenza avevano perso contro il Monza in Coppa Italia (0-1) e contro il Sassuolo in campionato (1-2).

La Roma ha collezionato tre vittorie e un pareggio nella prime quattro uscite ufficiali in stagione. Dopo aver battuto Fiorentina e Lecce 4-0 e l'Atalanta 2-1 in Serie A, i giallorossi hanno pareggiato per 1-1 a Istanbul contro il Fenerbahçe in Champions League.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 18 gennaio 2026, quando la Roma vinse 2-0 in casa del Torino in Serie A. Negli ultimi cinque precedenti tra le due formazioni, la Roma ha conquistato tre vittorie contro una del Torino, con un pareggio a completare il quadro. Il bilancio dei gol vede la Roma avanti con nove reti segnate contro cinque subite in questi cinque incontri.

Classifica













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