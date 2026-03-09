Dove vedere Torino-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La ventinovesima giornata di Serie A viene inaugurata dall'anticipo tra Torino e Parma, impegnate nella corsa salvezza seppur con scenari leggermente differenti.
Se i granata perdendo a Napoli sono rimasti pericolosamente nei pressi della zona retrocessione, il pari colto a Firenze dai ducali ha consentito ai ragazzi di Cuesta - imbattuti da 5 gare - di collocare un ulteriore mattoncino verso un obiettivo che sembra avvicinarsi.
Di seguito tutto su Torino-Parma, incluse le info su formazioni, canale tv e copertura streaming.
Come guardare Torino-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming
Torino-Parma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (251) e tramite DAZN, nonché in streaming su NOW, Sky Go, sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.
Torino-Parma: ora di inizio
Torno-Parma si gioca venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Torino-Parma
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Marianucci; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Strefezza. All. Cuesta.