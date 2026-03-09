Goal.com
Live
Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoParma Calcio 1913
Guarda su NOWGuarda su DAZN
Claudio D'Amato

Dove vedere Torino-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Le info su Torino-Parma, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A: tutto ciò che c'è da sapere, incluse le formazioni, il canale tv e la copertura streaming.

La ventinovesima giornata di Serie A viene inaugurata dall'anticipo tra Torino e Parma, impegnate nella corsa salvezza seppur con scenari leggermente differenti.

Se i granata perdendo a Napoli sono rimasti pericolosamente nei pressi della zona retrocessione, il pari colto a Firenze dai ducali ha consentito ai ragazzi di Cuesta - imbattuti da 5 gare - di collocare un ulteriore mattoncino verso un obiettivo che sembra avvicinarsi.

Di seguito tutto su Torino-Parma, incluse le info su formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Torino-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR

Torino-Parma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (251) e tramite DAZN, nonché in streaming su NOW, Sky Go, sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Torino-Parma: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico Grande Torino

Torno-Parma si gioca venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Torino - Parma Calcio 1913

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Torino-Parma

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Marianucci; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Strefezza. All. Cuesta.

Forma

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

PAR
-Forma

Goal segnato (subito)
5/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

TOR

Ultime 5 partite

PAR

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

7

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

