Nel 10° turno di Serie A spicca il 'Derby della Mole' tra Torino e Juventus: le info sulle formazioni e la diretta tv e streaming dell'incontro.

11 punti per il Torino, 13 per la Juventus: non sarà un 'Derby della Mole' d'alta classifica quello valido per la decima giornata di Serie A ma, piuttosto, l'occasione per entrambe le squadre di prendersi un posto al sole dopo un avvio di stagione balbettante.

In particolare per i granata, a cui la vittoria manca da quattro partite: solo un rimpallo fortunoso con Lukic protagonista ha permesso di evitare il quarto k.o. consecutivo al cospetto dell'Empoli, passato in vantaggio grazie ad un eurogoal di Destro.

I bianconeri si sono dovuti arrendere allo strapotere del Milan, nonostante le assenze importanti all'interno della rosa di Pioli: Tomori e Brahim Diaz hanno certificato la seconda sconfitta in campionato della 'Vecchia Signora'.

QUANDO SI GIOCA TORINO-JUVENTUS

Torino-Juventus è in programma per sabato 15 ottobre 2022 allo stadio 'Olimpico Grande Torino' di Torino. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.

DOVE VEDERE TORINO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il 'Derby della Mole' tra Torino e Juventus sarà trasmesso da DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

La suddetta app è scaricabile anche su smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android, mentre da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedervi inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Gobbi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-JUVENTUS

Juric punta su Sanabria come riferimento avanzato, mentre sulla trequarti agiranno come di consueto Miranchuk e Vlasic. Lukic e Linetty a centrocampo con Singo e Lazaro frecce laterali. In difesa Djidji, Schuurs e Rodriguez a protezione della porta di Milinkovic-Savic.

Allegri, perso Di Maria, si affida al tandem Vlahovic-Milik. In mezzo al campo Paredes confermato in cabina di regia con Locatelli e Rabiot interni. Cuadrado sul binario di destra, mentre Kostic sarà il 'quinto' di sinistra. Difesa a tre con Bremer, Bonucci e Danilo. In porta Szczesny.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.