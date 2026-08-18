Dove vedere tutte le partite del Torino in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL TORINO IN SERIE A

Torino vs Milan DAZN Guarda in diretta su DAZN NOW Sky Sport Sassuolo vs Torino DAZN

Per seguire tutte le partite del Torino in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino dei granata in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.

Per i tifosi che desiderano seguire esclusivamente il Toro è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL TORINO IN COPPA ITALIA

Le partite del Torino in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi granata potranno quindi vedere l'intero percorso del Torino in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.