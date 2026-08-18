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imago-sport-1080717823.jpgNicolo Campo
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Torino in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Torino
Serie A
Coppa Italia

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Torino in Serie A e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

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Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

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Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

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Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL TORINO IN SERIE A

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Torino vs Milan
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Guarda in diretta su

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Sassuolo vs Torino
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Per seguire tutte le partite del Torino in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino dei granata in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.

Per i tifosi che desiderano seguire esclusivamente il Toro è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL TORINO IN COPPA ITALIA

Le partite del Torino in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi granata potranno quindi vedere l'intero percorso del Torino in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.

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COMPETIZIONE

CANALI / PIATTAFORMA

Serie A

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Coppa Italia

Canali Mediaset

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