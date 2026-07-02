Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale BC Place Vancouver

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Come vedere Svizzera-Algeria con una VPN

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Svizzera-Algeria: data e orario

La Svizzera affronta l'Algeria al BC Place di Vancouver nel round di 32 della Coppa del Mondo FIFA 2026, con un posto agli ottavi di finale in palio per entrambe le nazionali.

Gli elvetici arrivano a questo appuntamento da vincitori del Gruppo B, con sette punti raccolti in tre partite sotto la guida di Murat Yakin. L'Algeria, invece, si è qualificata come una delle migliori terze classificate dopo un rocambolesco 3-3 contro l'Austria nell'ultima giornata del Gruppo J.

La Svizzera ha chiuso la fase a gironi senza sconfitte, battendo il Canada padrone di casa 2-1 nell'ultima partita del gruppo. Yakin ha costruito una squadra solida e difficile da battere: in 14 delle ultime gare disputate, gli svizzeri hanno subito più di un gol soltanto in una occasione.

L'Algeria porta a Vancouver un mix di talento e carattere. Riyad Mahrez, a 35 anni, si è rimesso in luce con una doppietta contro l'Austria, mentre Ibrahim Maza e Fares Chaibi hanno dimostrato di poter fare male a qualsiasi difesa. Vladimir Petkovic ha perso soltanto una delle ultime sette partite con i Fennec.

Granit Xhaka e Riyad Mahrez sono i simboli delle rispettive nazionali: due capitani esperti, entrambi in una fase avanzata della carriera, ma ancora determinanti per le sorti dei loro paesi. Chi avanza troverà Ghana o Colombia agli ottavi.

Per scoprire come seguire la partita in diretta TV e in streaming, continua a leggere.

Formazioni

La Svizzera di Murat Yakin si presenta a Vancouver senza infortunati né squalificati confermati. Il probabile undici titolare vede Gregor Kobel in porta; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Luca Jaquez e Ricardo Rodriguez in difesa; Remo Freuler e Granit Xhaka a centrocampo; Ruben Vargas, Johan Manzambi e Dan Ndoye sulla trequarti; Breel Embolo come riferimento offensivo.

L'Algeria di Vladimir Petkovic non registra indisponibili ufficiali prima del fischio d'inizio. Il probabile undici algerino prevede Oussama Benbot tra i pali; Aissa Mandi, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini e Rayan Ait Nouri nel reparto arretrato; Nabil Bentaleb e Houssem Aouar in mediana; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza e Fares Chaibi alle spalle di Amine Gouiri. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Svizzera ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiando le restanti due senza mai perdere. L'ultimo risultato è stato il successo per 2-1 sul Canada il 24 giugno, con reti di Ruben Vargas e Johan Manzambi. In precedenza, gli elvetici avevano demolito la Bosnia ed Erzegovina 4-1 il 18 giugno. I soli punti persi sono arrivati con il pareggio per 1-1 contro il Qatar e un altro 1-1 in amichevole contro l'Australia. Nelle cinque gare considerate, la Svizzera ha segnato 13 gol e ne ha subiti cinque.

L'Algeria ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è il 3-3 contro l'Austria il 28 giugno, con Mahrez protagonista con una doppietta. Prima di quel pareggio, i Fennec avevano battuto la Giordania 2-1 il 23 giugno e perso 3-0 contro l'Argentina. Nelle amichevoli pre-torneo, l'Algeria aveva superato la Bolivia 4-0 e battuto l'Olanda 1-0. In cinque partite, la nazionale di Petkovic ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Svizzera e Algeria. Questa sfida del round di 32 al BC Place di Vancouver rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due nazionali di cui si disponga documentazione aggiornata.

Classifica





La Svizzera ha concluso al primo posto nel Gruppo B dei Mondiali. L'Algeria si è qualificata come terza classificata nel Gruppo J.





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