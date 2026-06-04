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Come vedere Svezia-Grecia con una VPN

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Svezia-Grecia: data e orario

La Svezia ospita la Grecia alla Strawberry Arena di Stoccolma in un'amichevole internazionale che assume il sapore di una prova generale. Con il Mondiale 2026 ormai alle porte, entrambe le nazionali cercano risposte prima di partire per il Nord America.

Graham Potter porta i Blågult in campo con un obiettivo preciso: ritrovare certezze dopo la sconfitta per 3-1 subita contro la Norvegia lo scorso 1 giugno. La squadra svedese ha mostrato carattere nelle qualificazioni mondiali, vincendo in trasferta contro l'Ucraina e in casa contro la Polonia nel mese di marzo, ma la battuta d'arresto nel derby scandinavo ha riportato tutti con i piedi per terra.

L'assenza di Dejan Kulusevski continua a pesare sulle scelte offensive di Potter. Il centrocampista del Tottenham ha saltato l'intera stagione 2025-26 per infortunio e non sarà disponibile nemmeno in questa occasione, lasciando un vuoto che la Svezia dovrà colmare con soluzioni alternative al Mondiale.

La Grecia di Ivan Jovanovic arriva a Stoccolma con un rendimento recente altalenante. Il pareggio per 0-0 con l'Ungheria e la sconfitta per 1-0 contro il Paraguay nelle ultime uscite tracciano il profilo di una squadra capace di solidità difensiva ma ancora alla ricerca di continuità in attacco.

Per entrambe le nazionali, questa partita rappresenta uno degli ultimi spazi utili per testare automatismi e condizione fisica prima che i rispettivi tornei estivi entrino nel vivo. Né Potter né Jovanovic si permetteranno di trattarla come un impegno di secondo piano.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Svezia vs Grecia in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Graham Potter non registra infortuni né squalifiche nel gruppo svedese. Il probabile undici titolare vede Kristoffer Nordfeldt in porta, con Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf e Isak Hien in difesa. A centrocampo spazio a Jesper Karlström, Mattias Svanberg, Daniel Svensson e Herman Johansson, mentre Lucas Bergvall agirà alle spalle di Gustaf Nilsson e Alexander Isak.

Anche Ivan Jovanovic dispone di una rosa senza defezioni. Il portiere Konstantinos Tzolakis guida una difesa composta da Panagiotis Retsos, Konstantinos Koulierakis, Konstantinos Tsimikas e Georgios Vagiannidis. Il centrocampo greco dovrebbe affidarsi a Christos Tzolis, Dimitrios Kourbelis, Giorgos Masouras e Nectarios Triantis, con Christos Mouzakitis e Vangelis Pavlidis in attacco. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili in prossimità del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Svezia arriva a questa partita con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stato la sconfitta per 3-1 contro la Norvegia in amichevole il 1° giugno. In precedenza, i Blågult avevano infilato due successi consecutivi nelle qualificazioni mondiali: 3-1 in trasferta contro l'Ucraina e 3-2 in casa contro la Polonia a marzo. Il percorso recente include anche l'1-1 con la Slovenia e la pesante sconfitta per 4-1 contro la Svizzera.

La Grecia presenta un ruolino di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è il pareggio per 0-0 con l'Ungheria in amichevole il 31 marzo. Il risultato migliore del lotto è la vittoria per 3-2 sulla Scozia nelle qualificazioni mondiali, ma la squadra ha anche perso 3-1 contro la Danimarca e 1-0 contro il Paraguay. I due pareggi a reti inviolate — contro Ungheria e Bielorussia — confermano una fase realizzativa ancora deficitaria: appena quattro gol segnati in cinque partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 12 ottobre 2021, quando la Svezia si impose per 2-0 in casa nelle qualificazioni mondiali. Circa un mese prima, il 8 settembre 2021, era stata la Grecia a vincere 2-1 nel match di ritorno della stessa competizione. Considerando gli ultimi cinque incontri registrati, la Svezia detiene un vantaggio complessivo nel bilancio testa a testa, che include anche un 2-0 agli Europei del 2008, una sconfitta per 2-1 in un'amichevole del 2003 e un 2-2 ad Atene nel febbraio 2002.

Classifica









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