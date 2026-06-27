Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Los Angeles Stadium

La partita tra Sudafrica e Canada è trasmessa in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Le opzioni per seguire la gara in diretta TV e in live streaming sono riportate di seguito.

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Sudafrica-Canada: data e orario

Il Sudafrica affronta il Canada al Los Angeles Stadium di Inglewood in un sedicesimo di finale della Coppa del Mondo 2026 che segna un momento storico per i Bafana Bafana: è la prima volta nella loro storia che approdano alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale maschile.

Per il Sudafrica, arrivare fin qui è stato tutt'altro che semplice. Una sconfitta per 2-0 contro il Messico all'esordio, aggravata da due espulsioni, sembrava compromettere tutto. Hugo Broos ha reagito con qualche aggiustamento e la squadra ha risposto con una prestazione molto più convincente, pareggiando 1-1 contro la Repubblica Ceca grazie a un rigore di Teboho Mokoena. La vittoria decisiva è arrivata contro la Corea del Sud: Thapelo Maseko ha firmato il gol del 63° minuto, regalando ai Bafana Bafana il loro posto nei sedicesimi.

Il Canada, co-organizzatore del torneo, ha vissuto un cammino più lineare ma non privo di ombre. La vittoria per 6-0 sul Qatar — con una tripletta di Jonathan David — ha dato il via alla festa, ma la serata si è macchiata con la grave frattura alla tibia e al perone di Ismael Koné. La sconfitta per 2-1 contro la Svizzera nell'ultima giornata del Girone B è risultata accademica ai fini della qualificazione.

L'assenza di Alphonso Davies pesa come un macigno sulle ambizioni canadesi. Il terzino del Bayern Monaco, rientrato dall'infortunio solo a primavera, non ha disputato un solo minuto al Mondiale. Jesse Marsch ha ammesso di averlo utilizzato come diversivo psicologico prima della partita contro la Svizzera, ma Davies è rimasto in panchina per tutta la gara.

Dal canto suo, il Sudafrica si presenta con un blocco difensivo solido e rodato: il portiere Ronwen Williams, i terzini Khuliso Mudau e Aubrey Modiba e la coppia centrale Ime Okon-Mbekezeli Mbokazi hanno disputato tutte e tre le partite del girone insieme. Relebohile Mofokeng ha impressionato per vivacità e qualità, mentre Maseko ha dimostrato di poter fare la differenza.

Due squadre che si sono guadagnate il diritto di giocare questa partita con percorsi diversi ma ugualmente meritata. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Hugo Broos non ha ancora comunicato la formazione ufficiale del Sudafrica, né sono stati segnalati infortuni o squalifiche nel gruppo attuale. Secondo le indicazioni emerse nel corso del torneo, il tecnico belga dovrebbe affidarsi a Williams tra i pali, alla difesa a quattro collaudata nelle ultime uscite e a Mokoena in mediana dopo aver scontato la squalifica. Maseko e Mofokeng sono attesi larghi nel tridente d'attacco con Makgopa centravanti. Aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Jesse Marsch non ha ancora reso nota la formazione del Canada, e nessun infortunio o squalifica risulta confermato nei dati disponibili. La situazione di Alphonso Davies resta da monitorare: il capitano del Bayern Monaco non ha ancora giocato un minuto al Mondiale e la sua presenza dal primo minuto appare improbabile. Il centrocampo dovrà fare a meno di Ismael Koné, operato dopo la frattura riportata contro il Qatar e out per il resto della competizione.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Sudafrica ha ottenuto nelle ultime cinque partite un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sulla Corea del Sud il 25 giugno, che ha garantito l'accesso ai sedicesimi. In precedenza, i Bafana Bafana avevano pareggiato 1-1 con la Repubblica Ceca e perso 2-0 contro il Messico nella fase a gironi. Complessivamente, nelle ultime cinque uscite la squadra di Broos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Il Canada nelle ultime cinque gare ha registrato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'ultimo match si è concluso con la sconfitta per 2-1 contro la Svizzera il 24 giugno. Prima di allora, la squadra di Marsch aveva travolto il Qatar per 6-0 e pareggiato 1-1 con la Bosnia ed Erzegovina. Nelle cinque partite considerate, il Canada ha segnato 9 reti e ne ha incassate 4, con la goleada al Qatar che incide sensibilmente sul conteggio offensivo.

Precedenti

SDA Ultima partita CAN 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Sudafrica 2 - 0 Canada 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Sudafrica e Canada si sono affrontati una sola volta nella storia: un'amichevole disputata il 20 novembre 2007, vinta dal Sudafrica per 2-0 in casa. La sfida ai sedicesimi di finale di Los Angeles sarà solo il secondo incontro in assoluto tra le due nazionali.

Classifica





Il Sudafrica ha concluso il Girone A al secondo posto, mentre il Canada ha chiuso al secondo posto nel Girone B.





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