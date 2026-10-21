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Dove vedere Sporting CP-LASK in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Sporting CP vs LASK
Sporting CP
LASK
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Sporting CP e LASK: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Estadio Jose Alvalade

La partita tra Sporting CP e LASK è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire il match in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

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Sporting CP-LASK: data e orario

Lo Sporting CP ospita il LASK all'Estadio José Alvalade di Lisbona in una sfida di Champions League che mette di fronte una delle squadre più in forma del girone contro una compagine austriaca in cerca di riscatto europeo.

I Leões arrivano a questo appuntamento con il vento in poppa: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con il successo più recente ottenuto in trasferta contro il Braga per 3-1 in Liga Portugal. In Champions League, la squadra di Rui Borges ha già battuto il Galatasaray per 3-1 e, più di recente, ha espugnato il campo del Lens per 2-0, consolidando la propria posizione nella fase a gironi.

Il LASK, invece, attraversa un momento di difficoltà. La formazione di Dietmar Kühbauer ha perso 6-3 contro il Liverpool nella giornata precedente di Champions League, un risultato che ha messo in evidenza le fragilità difensive degli austriaci sul palcoscenico europeo. In campionato, la sconfitta per 2-0 contro il Rapid Vienna ha aggravato ulteriormente un periodo complicato.

Tuttavia, il LASK ha trovato una risposta immediata in Bundesliga, battendo l'Austria Lustenau per 4-0 lo scorso 17 ottobre, un segnale che la squadra conserva qualità quando riesce ad esprimersi al meglio.

Nella classifica di Champions League, lo Sporting CP occupa il sesto posto mentre il LASK è fermo al trentatreesimo, rendendo questa partita fondamentale per gli ospiti che inseguono punti preziosi per la qualificazione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Sporting CP - LASK

4-2-3-1
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
page.match.formation.title
LASK crest
LASK
LAS
3-4-1-2
Kaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaG. InacioG. InacioI. FresnedaI. FresnedaM. AraujoM. AraujoS. AltimiraS. AltimiraN. IrankundaN. IrankundaG. CatamoG. CatamoL. GuilhermeL. GuilhermeI. DoumbiaI. DoumbiaL. SuarezL. SuarezL. JungwirthL. JungwirthX. MbuyambaX. MbuyambaA. AndradeA. AndradeJ. TornichJ. TornichY. DibangoY. DibangoK. DanekK. DanekA. SchoepfA. SchoepfM. BogardeM. BogardeK. JoergensenK. JoergensenS. AdeniranS. AdeniranS. KalajdzicS. Kalajdzic
LASK crest
LASK
LAS
4-2-3-1
Sporting CP

Formazione titolare

LASK

Allenatore

  • R. Borges
  • D. Kuehbauer

In casa Sporting CP, Rui Borges dovrà fare a meno di Zeno Debast e Rodrigo Zalazar, entrambi out per infortunio. Il probabile undici titolare dei Leões prevede Kaique Pereira, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda, Maximiliano Araújo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luís Guilherme, Issa Doumbia e Luís Suárez.

Il LASK non registra assenze per infortuni o squalifiche. Dietmar Kühbauer dovrebbe schierare Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, Andrés Andrade, João Tornich, Yvan Dibango, Krystof Danek, Alessandro Schoepf, Melayro Bogarde, Kasper Joergensen, Samuel Adeniran e Sasa Kalajdzic dal primo minuto.

Stato di forma

SCP

SCP - Forma

GAL
V3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
BRA
V1-3
RCL
V0-2
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LAS

LAS - Forma

HAR
D3-3
FVI
V2-1
RAP
S0-2
LIV
S3-6
LUS
V0-4
Gol segnato (subito)
12/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lo Sporting CP ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni, senza subire sconfitte. Il risultato più recente è il successo per 3-1 in casa del Braga in Liga Portugal il 9 ottobre, mentre in Champions League i Leões hanno battuto il Galatasaray per 3-1 e il Lens per 2-0. I punti persi sono arrivati con il pareggio per 2-2 contro l'Arouca e l'1-1 contro il Famalicão. Nelle cinque partite, lo Sporting ha segnato nove gol e ne ha subiti quattro.

Il LASK ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria per 4-0 contro l'Austria Lustenau del 17 ottobre in Bundesliga, che ha interrotto una serie negativa. In precedenza, gli austriaci avevano perso 6-3 contro il Liverpool in Champions League e 2-0 contro il Rapid Vienna. Nelle cinque gare, il LASK ha segnato undici gol e ne ha incassati quindici.

Precedenti

Testa a testa

Sporting CPPareggioLASK
1
0
2
Europa League Qualification
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
FIN
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
0
FIN
Europa League
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
FIN
3Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3

L'incontro più recente tra le due squadre risale all'ottobre 2020, quando lo Sporting CP ospitò il LASK in un playoff di qualificazione all'Europa League, perdendo per 1-4. Prima di quel risultato, il LASK aveva battuto lo Sporting per 3-0 nella fase a gironi dell'Europa League nel dicembre 2019, mentre i Leões avevano vinto il match d'andata per 2-1 nell'ottobre dello stesso anno. Nei tre precedenti disponibili, il LASK ha ottenuto due vittorie contro una dello Sporting CP.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
12
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
16
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
17
ComoComoCOM
210164+23
S
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
21
LensLensRCL
210134-13
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
27
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
31
InterInterINT
200246-20
S
S
32
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, lo Sporting CP occupa attualmente il sesto posto in classifica, mentre il LASK è trentratreesimo.


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